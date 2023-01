Ehemaliger Leiter der "Reichsbürger-Bank" Ulm vor Gericht freigesprochen

Der frühere Banker war Leiter der "Gemeinwohlkasse" in Ulm. Am Ende der Verhandlung vor dem Landgericht Memmingen bekam er sein Fantasiedokument zurück.

Von Wolfgang Kahler

19.01.2023 | Stand: 11:00 Uhr

So kann’s gehen: Statt im Gefängnis zu landen, konnte der Angeklagte das Memminger Landgericht als freier Mann verlassen. Der inzwischen 33-Jährige wurde bei einer Kontrolle am Günzburger Bahnhof mit einem amtlich wirkenden Ausweis vom "Königreich Deutschland" erwischt. Nicht nur wegen dieses Fantasiedokuments beschäftigt der ehemalige Banker Behörden und Justiz seit einigen Jahren. In Ulm war Mario G. vorübergehend Leiter einer dubiosen Gemeinwohlkasse des bundesweit polizeibekannten Peter Fitzek, des selbst ernannten "Königs von Deutschland". Der Betrieb dieses Geldinstitutes wurde mittlerweile von der Bafin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) untersagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.