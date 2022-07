Lauer Sommerabend in Memmingen mit Mogli und Simba

Die Memminger Stadtkapelle begeistert das Publikum auf dem Westertorplatz mit ihrem Filmmusik-Konzert. Von Dschungelbuch bis König der Löwen.

17.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Der Wettergott war wieder einmal voll auf der Seite der Memminger, genau wie vor vier Jahren, als das letzte Filmmusik-Konzert der Stadtkapelle stattfand. Schöner konnte man es sich einfach nicht vorstellen. Auf der Tribüne am Westertorplatz genossen die Besucherinnen und Besucher die laue Nacht und lauschten der fantastischen Musik der Stadtkapelle auf den vom Sommertag aufgeheizten Steintreppen. Der Konzertplatz war liebevoll gestaltet. Die Wände waren dekoriert mit Palmen, Giraffen und Kakteen aus Pappmaschee. Die Treppe zur Bühne war mit einem roten Teppich ausgelegt, der dem Einzug von Dirigent Markus Peter diente.

Den Anfang machte die Jugendkapelle. Die 26 jungen Musikerinnen und Musiker begeisterten die Gäste mit ihrem Können auf hohem Spielniveau und ihrer Spielfreude. Neun Musikstücke wurden vorgetragen. Das Genre war sehr abwechslungsreich. Getragene und gefühlvolle Nummern wie „One Moment In Time“ (Whitney Houston), „Beauty And The Beast“ (Celine Dion), „Heal The World“ (Michael Jackson) wechselten sich ab mit Märschen, darunter der „Saluto Lugano“ (Siegfried Rundel), der „Bozner Bergsteiger Marsch“ (Sepp Tanzer), und rockigen Nummern wie „Summernight Rock“, „Nineteen Fifty Eight“ und „Rock Opening“. Am Ende bekam die Kapelle begeisterten Beifall. In der Umbauphase wurden zwei kurze Filme von und über die Jugendkapelle gezeigt. Zu sehen gab es einen lustigen Werbefilm und einen Beitrag für einen Wettbewerb.

Inzwischen war es dunkel geworden und die Stadtkapelle begann mit ihrem Filmmusik-Konzert. Auf einer großen Leinwand wurden die schönsten Ausschnitte aus den Filmen Dschungelbuch, König der Löwen und Titanic gezeigt. An einigen Stellen hörte man den Originalton des Films, dann wieder war der Ton stummgeschaltet. Die Kapelle spielte zu den teils lustigen, aber auch traurigen und gefühlvollen sowie dramatischen Stellen so perfekt dazu, dass man kaum unterscheiden konnte was Film- und was Livemusik ist.

Die Atmosphäre in dieser tropischen Nacht im Halbdunkel der Laternenbeleuchtung war so romantisch und beeindruckend, dass man von den rund 1000 Zuhörerinnen und Zuhörern, unter ihnen auch viele Jugendliche und Kinder, bis zum Ende der Vorstellung gegen 23 Uhr kaum einen Laut hörte. Als das Konzert beendet war, bekam die Kapelle einen nicht enden wollenden Applaus.

