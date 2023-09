Nach dem Sturmtief Denis wird der Mindelheimer Bergwald aufgeräumt

Nach dem Sturm herrscht im Mindelheimer Bergwald aktuell Lebensgefahr – so lange, bis Stadtförster Emanuel Hieke mit seinen Leuten aufgeräumt hat.

30.08.2023 | Stand: 08:00 Uhr

Im Mindelheimer Bergwald prasselt Regen auf das Totholz. Überall liegen heruntergefallene Äste und abgeknickte Stämme. Viele Bäume stehen schief – geneigt in die Richtung, in die sie der Wind mit all seiner Kraft gedrückt hat. Trotz der offensichtlichen Sturmschäden hat es etwas Ursprüngliches, wie sich die Wege so unaufgeräumt durch den Wald schlängeln. Doch als Naherholungsgebiet zum Wandern oder Spazierengehen taugen sie derzeit nicht. Darum räumt das Team von Stadtförster Emanuel Hieke die Wege frei – erneut. Denn eigentlich waren sie gerade erst damit fertig geworden.

