Pferdekutsche streift das Obere Tor in Mindelheim

Schreckmoment vor dem großen Festumzug: Ein Unfall mit Pferd und voll besetzter Kutsche verläuft glimpflich. Eine Frau wurde leicht verletzt.

26.06.2023 | Stand: 18:37 Uhr

Aufregung kurz vor Beginn des Frundsberg-Festumzugs in der Mindelheimer Altstadt: Während der Zufahrt in die Maximilianstraße verlor laut Polizei der 41-jährige Führer eines Pferdes mit angehängter Kutsche kurz die Kontrolle über das Tier. Die mit 15 Personen besetzte Kutsche streifte dann mit der linken Seite das Obere Tor. Dabei wurde eine vorn sitzende 55-Jährige mit beiden Unterschenkeln zwischen Kutsche und Gebäude eingeklemmt.

Unfall in Mindelheim: Frau trug Prellungen davon

Durch sofortiges Eingreifen von Mitgliedern der Münchner Reiterstaffel sowie mit der Hilfe von anderen Anwesenden konnte die Geschädigte befreit und behandelt werden. Sie erlitt lediglich Prellungen und Abschürfungen an beiden Unterschenkeln und eine Abschürfung am Kinn. Pferdeführer und Pferd sowie die weiteren Insassen der Kutsche blieben unverletzt. An der Kutsche selbst entstand nur geringfügiger Lackschaden. Das Obere Tor dagegen wurde in Mitleidenschaft gezogen. Am Mauerwerk entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro, der am Montag von Mitarbeitern der Stadt behoben wurde. (mz)

