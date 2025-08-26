Kommt die Mückenplage heuer später – oder fällt sie aus?

Täuscht es? Oder sind heuer tatsächlich weniger Mücken im Allgäu unterwegs? Im Vorjahr gab es in manchen Orten massive Klagen über die Plagegeister, die juckende „Andenken“ auf der Haut von Einheimischen und Urlaubern hinterließen. Am Bodensee, aber auch in Teilen des Unterallgäus, wurde das Wachstum der Mückenpopulation durch das schwül-warme Wetter und Reste des Hochwassers begünstigt.
Mücken im Allgäu
