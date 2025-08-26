Icon Menü
Mücken im Allgäu: Plage in diesem Sommer - oder nicht?

Mücken im Allgäu

Kommt die Mückenplage heuer später – oder fällt sie aus?

Im Vorjahr wurden in Teilen des Allgäus große Mückenschwärme verzeichnet. In diesem Sommer ist es vergleichsweise ruhig. Ändert sich das bald?
Von Tobias Schuhwerk
    Die Gemeine Stechmücke (Hausmücke) hat sich an das Leben in der Nähe von Menschen angepasst.
    Die Gemeine Stechmücke (Hausmücke) hat sich an das Leben in der Nähe von Menschen angepasst. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    Täuscht es? Oder sind heuer tatsächlich weniger Mücken im Allgäu unterwegs? Im Vorjahr gab es in manchen Orten massive Klagen über die Plagegeister, die juckende „Andenken“ auf der Haut von Einheimischen und Urlaubern hinterließen. Am Bodensee, aber auch in Teilen des Unterallgäus, wurde das Wachstum der Mückenpopulation durch das schwül-warme Wetter und Reste des Hochwassers begünstigt.

