Säure-Unfall bei Nestle in Biessenhofen: "Noch nie einen Einsatz in diesem Ausmaß"

Zwischenfall am Samstagnachmittag bei Nestle in Biessenhofen bei Kaufbeuren: Innerhalb des Betriebsgebäudes traten Säure und eine Lauge aus. Wie es dazu kam.

26.06.2023 | Stand: 14:28 Uhr

Nach Informationen unserer Redaktion traten am Samstagnachmittag aus einer Reinigungsanlage Salpetersäure aus. Eine Mitarbeiterin entdeckte dies bei einem Kontrollgang im Gebäude. Grund für den Austritt ist laut Werksleiter Jörg Wenisch ein technischer Defekt an einer Dichtung. Der Auslöser für das Leck werde in der kommenden Woche von Experten analysiert.

Salpetersäure hat den Boden verätzt

Wenisch zufolge ist der Boden in dem betroffenen Areal durch die Chemikalie verätzt worden. Die Fläche ist aber für eventuelle Flüssigkeitsaustritte ausgelegt, daher halten sich die Schäden in Grenzen. Laut dem Werksleiter liegt der Schaden etwa im vierstelligen Euro-Bereich. Wenisch lobte den schnellen und routinierten Einsatz der Feuerwehren. „Einen Einsatz in diesem Ausmaß hatten wir bisher noch nie“, sagte er.

Säure-Unfall bei Nestle in Biessenhofen: Offenbar keine Verletzten

Wie ein Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion sagte mussten etwa 20 Mitarbeiter evakuiert werden. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Mitarbeiterin, die den Zwischenfall bemerkt hatte, kam zur Vorsicht ins Krankenhaus - dort gab es schnell Entwarnung.

Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Nachmittag auf dem Nestle-Gelände im Einsatz. Die Werksfeuerwehr ist am Wochenende nicht in voller Personalstärke vor Ort, deshalb wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert. Es habe zu keiner Zeit eine Gefahr für Anwohner in der näheren Umgebung des Werks gegeben, heißt es von der Polizei.

Ein Rettungshubschrauber kreiste über dem Gelände, der Großeinsatz dauerte am frühen Abend weiter an. Ein Nestle-Betriebsleiter lobte die schnelle Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Polizei. Der durch den Zwischenfall betroffene Teil des Gebäudes nun wieder begehbar.

Alarmierte Feuerwehr-Kräfte aus der Umgebung unterstützten die Werksfeuerwehr am Samstag. Bild: Mathias Wild

Laut Nestle arbeiten im Werk in Biessenhofen rund 650 Mitarbeiter. Dort werden Produkte der Marken "BEBA", "Nestle Health Science" und "Thomy" hergestellt. Im Nestle-Werk Biessenhofen wurde bis Ende 2007 die bekannte Bärenmarke-Kondensmilch produziert. Der Nestle-Konzern hatte Bärenmarke 1971 übernommen.

