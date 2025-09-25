Häufige Fragen und Antworten zu unserer neuen Kommentarfunktion

Kommentieren, diskutieren, mitgestalten: Das ist jetzt möglich auf allgäuer-zeitung.de. Dank unserer neuen Kommentarfunktion können Sie auch direkt auf unserer Webseite die Nachrichten aus der Region, Deutschland und der Welt kommentieren. Die wichtigsten Fragen rund um unseren neuen Service für unsere Abonnentinnen und Abonnenten beantworten wir hier.

Wer darf kommentieren?

Die Artikel auf allgäuer-zeitung.de kommentieren und mitdiskutieren können alle Abonnentinnen und Abonnenten mit einem AZ+-Zugang. Diesen Zugang erhalten Sie entweder als Digitalabo im Paket mit unserem ePaper oder gesondert als AZ+-Abo. Für Abonnentinnen und Abonnenten unserer gedruckten Zeitung bieten wir einen Vorteilspreis.

Warum benötige ich ein Abo, um kommentieren zu dürfen?

Leserinnen und Leser mit einem AZ+-Abo haben Zugang zu exklusiven Artikeln, Bildergalerien, Videos und weiteren spannenden Inhalten auf allgäuer-zeitung.de. Mit der neuen Kommentarfunktion schaffen wir ein Zusatzangebot für unsere treuen Abonnentinnen und Abonnenten, um ihnen weitere Vorteile und ein verbessertes Nutzererlebnis auf unserer Webseite und in der News-App zu bieten. Denn: Ihre Meinung ist uns wichtig!

Was ist AZ+?

Mit AZ+ haben Sie die Möglichkeit, exklusive Artikel von allgäuer-zeitung.de digital zu lesen sowie unsere neue Kommentarfunktion zu nutzen. Ihr AZ+-Abo können Sie sowohl auf unserer Webseite allgäuer-zeitung.de als auch in unserer News-App „AZ News“ nutzen. Weitere Informationen zum Abo finden Sie hier.

Wie melde ich mich an, um mitdiskutieren zu können?

Wenn Sie bereits Abonnentin oder Abonnent sind, können Sie sich hier mit Ihren Zugangsdaten auf allgäuer-zeitung.de anmelden und mitdiskutieren.

Ich weiß meine Zugangsdaten nicht mehr. Wo bekomme ich neue?

Um sich auf allgäuer-zeitung.de und in unserer News-App anzumelden, benötigen Sie Ihre Mailadresse und Ihr persönliches Passwort. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie jederzeit ein neues festlegen. Bitte nutzen Sie dazu die Mailadresse, mit der Sie sich bei uns registriert haben. Bei weiteren Problemen hilft Ihnen unser Aboservice per Mail an aboservice@azv.de oder telefonisch unter 0831/206-297 gerne weiter.

Warum ist mein Kommentar nicht sichtbar?

Um zu verhindern, das strafbare oder unangemessene Inhalte auf allgäuer-zeitung.de zu lesen sind, überprüft unsere Redaktion jeden Kommentar vor Veröffentlichung. In der Regel schalten wir Ihren Kommentar innerhalb von einer Stunde frei. In Ausnahmefällen kann die Prüfung längere Zeit in Anspruch nehmen – insbesondere dann, wenn unsere Redaktion nicht besetzt ist, etwa nachts oder am frühen Morgen, sowie an Wochenenden und Feiertagen. Wir bitten dafür um Ihr Verständnis.

Sollte Ihr Kommentar auch nach mehreren Stunden Wartezeit nicht sichtbar sein, können Sie sich per Mail an unsere Redaktion wenden unter digitalteam@azv.de.

Warum wurde mein Kommentar abgelehnt?

Wer einen Kommentar auf allgäuer-zeitung.de veröffentlichen möchte, muss sich an unsere Community-Regeln halten. Nachzulesen sind diese in unseren Nutzungsbedingungen. Verstößt ein Kommentar gegen die Vorgaben, lehnt unsere Redaktion diesen ab.

Grundsätzlich gilt: Nicht gestattet sind Kommentare, die hasserregend, diskriminierend, vulgär, beleidigend, pornografisch, menschenverachtend, belästigend sind, extremistischen oder verfassungsfeindlichen Charakter haben oder in sonstiger Weise strafbar sind. Ebenfalls abgelehnt werden Kommentare, die in Rechte Dritter eingreifen oder diese verletzen.

Kommentare, die zu widerrechtlichen oder illegalen Handlungen aufrufen bzw. die Möglichkeit solcher Handlungen in jeglicher Art und Weise begünstigen, lehnen wir ab.

Werbung für kommerzielle Webseiten sowie Werbung für politische Zwecke ist nicht gestattet. Erlaubt sind Links zu Webseiten mit nicht-kommerziellem Charakter, die korrekte und nachprüfbare Informationen enthalten.

Sollten Sie der Ansicht sein, dass Ihr abgelehnter Kommentar nicht gegen unsere Nutzungsbedingungen verstößt, wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion per Mail unter digitalteam@azv.de.

Welche Möglichkeiten gibt es noch, um die Redaktion der Allgäuer Zeitung zu erreichen?

Egal ob Feedback, Themenanregungen oder Leserbriefe: Sie erreichen unsere Redaktion weiterhin kostenlos über die Ihnen bekannten Kommunikationskanäle sowie auf Social Media. Unsere Kontaktdaten für Anfragen jeglicher Art finden Sie hier.