15,5 Millionen Euro für den Kampf gegen die Fluten

Mit nachdenklicher Miene blicken drei Männer auf ein Rednerpult, das auf einem Feld im Unterallgäu steht. Sie lauschen den Reden bei einem lang erwarteten Spatenstich: Dort in Sontheim entsteht ein neues Hochwasser-Rückhaltebecken. Es soll die Menschen in den umliegenden Orten vor Wassermassen schützen. Und so verhindern helfen, dass es noch einmal zu einem solchen Jahrhundert-Hochwasser wie im Juni 2024 in Schwaben kommt.
Hochwasserschutz
