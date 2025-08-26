Icon Menü
Neues Hochwasser-Rückhaltebecken in Sontheim im Unterallgäu eröffnet

Rückhaltebecken in Sontheim

Hochwasserschutz im Unterallgäu: 15,5 Millionen Euro für den Kampf gegen die Fluten

Nach den Überschwemmungen im Juni 2024 entsteht im Unterallgäu das vierte von fünf Hochwasser-Rückhaltebecken. Eine besondere Rolle spielen nun auch drei Landwirte.
Von Marina Kraut
    • |
    • |
    • |
    Die Überschwemmungen im Unterallgäu waren im vergangenen Jahr enorm. Bestehende Hochwasser-Rückhaltebecken verhinderten aber wohl noch größere Schäden.
    Die Überschwemmungen im Unterallgäu waren im vergangenen Jahr enorm. Bestehende Hochwasser-Rückhaltebecken verhinderten aber wohl noch größere Schäden. Foto: Stefan Puchner/dpa

    Mit nachdenklicher Miene blicken drei Männer auf ein Rednerpult, das auf einem Feld im Unterallgäu steht. Sie lauschen den Reden bei einem lang erwarteten Spatenstich: Dort in Sontheim entsteht ein neues Hochwasser-Rückhaltebecken. Es soll die Menschen in den umliegenden Orten vor Wassermassen schützen. Und so verhindern helfen, dass es noch einmal zu einem solchen Jahrhundert-Hochwasser wie im Juni 2024 in Schwaben kommt.

