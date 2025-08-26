Rückhaltebecken in Sontheim Hochwasserschutz im Unterallgäu: 15,5 Millionen Euro für den Kampf gegen die Fluten

Nach den Überschwemmungen im Juni 2024 entsteht im Unterallgäu das vierte von fünf Hochwasser-Rückhaltebecken. Eine besondere Rolle spielen nun auch drei Landwirte.