Pfarreiengemeinschaft am Forggensee trauert um Pfarrer Georg Guggemos

Das Füssener Land verliert innerhalb weniger Wochen seinen zweiten Priester: Georg Guggemos, Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft (PG) am Forggensee, ist am Sonntagabend im Alter von nur 60 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Das teilte das Bistum Augsburg mit. Bischof Bertram zeigt sich tief erschüttert über die Todesnachricht und würdigte Guggemos als einen vielfältig talentierten, menschennahen und spirituellen Seelsorger.

Matthias Matz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87645 Schwangau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Georg Guggemos Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis