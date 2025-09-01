Icon Menü
Pfarrer Georg Guggemos von der PG am Forggensee erliegt am Sonntagabend seinem Krebsleiden

Nach Krankheit gestorben

Pfarreiengemeinschaft am Forggensee trauert um Pfarrer Georg Guggemos

Pfarrer Georg Guggemos von der Pfarreiengemeinschaft am Forggensee ist am Sonntagabend verstorben. Die Trauer bei den Gläubigen ist groß.
Von Matthias Matz
    Noch Anfang Juli feierte Pfarrer Georg Guggemos in der St. Antoniuskapelle in Halblech einen Gottesdienst.
    Noch Anfang Juli feierte Pfarrer Georg Guggemos in der St. Antoniuskapelle in Halblech einen Gottesdienst. Foto: Michael Straub (Archivbild)

    Das Füssener Land verliert innerhalb weniger Wochen seinen zweiten Priester: Georg Guggemos, Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft (PG) am Forggensee, ist am Sonntagabend im Alter von nur 60 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Das teilte das Bistum Augsburg mit. Bischof Bertram zeigt sich tief erschüttert über die Todesnachricht und würdigte Guggemos als einen vielfältig talentierten, menschennahen und spirituellen Seelsorger.

