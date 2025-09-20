Er urinierte auf eine Patientin: Unterallgäuer Physiotherapeut verurteilt

Was im Dezember in einer Physiopraxis im Unterallgäu passiert ist, hat eine Patientin traumatisiert. Dieser Fall landete jetzt vor dem Amtsgericht Memmingen - und endete mit einem Urteil gegen den Physiotherapeuten.
Vor Gericht
