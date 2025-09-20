Icon Menü
Er urinierte auf eine Patientin: Unterallgäuer Physiotherapeut verurteilt

Vor Gericht

Er urinierte auf eine Patientin: Unterallgäuer Physiotherapeut verurteilt

Eine Frau ist nach dem Besuch eines Physiotherapeuten traumatisiert. Der Mann wurde jetzt vom Amtsgericht Memmingen verurteilt. Eine Frage bleibt aber offen.
Von Andreas Berger
    Wegen Körperverletzung und Beleidigung ist ein Mann vom Amtsgericht Memmingen verurteilt worden
    Wegen Körperverletzung und Beleidigung ist ein Mann vom Amtsgericht Memmingen verurteilt worden Foto: Franz Kustermann (Archivbild)

    Was im Dezember in einer Physiopraxis im Unterallgäu passiert ist, hat eine Patientin traumatisiert. Dieser Fall landete jetzt vor dem Amtsgericht Memmingen - und endete mit einem Urteil gegen den Physiotherapeuten.

