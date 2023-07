Brigadegeneral aus Berlin: Von der Tegelberg-Übung für die Landesverteidigung lernen

Wenn Polizei und Bundeswehr zusammen in den Einsatz ziehen, ist die Situation besonders dramatisch. 100 Einsatzkräfte üben am Tegelberg eine Terror-Situation.

28.07.2023 | Stand: 05:53 Uhr

Keine drei Meter fliegt sie an den Journalisten vorbei und explodiert in der Luft. Es ist eine Art Granate, die der vermummte Mann vom Spezialeinsatzkommando geworfen hat. Sie soll Straftäter irritieren. Und lässt Beobachter zusammenzucken. Ohrenbetäubend nah dabei durften wir am Mittwoch sein, als Polizei und Bundeswehr auf 1300 Metern Höhe übten, gegen Terroristen zu kämpfen. Zu Fuß, in Hubschraubern und gepanzerten Fahrzeugen, 100 Einsatzkräfte. Der Ort: die Rohrkopfhütte auf dem Tegelberg, Ostallgäu. Name der Übung: Alpentex.

