Regen, Wind und Gewitter im Allgäu: Das Regenradar heute (4.9.2025) sagt für die Region zwischen Oberstdorf, Kempten und Memmingen sowie von Lindau über Wangen bis Kaufbeuren am Abend eine Wetterlage mit Unwetterpotenzial voraus.

Bereits seit Vormittag gibt es für das ganze Allgäu eine „Vorabinformation Unwetter“ des Deutschen Wetterdienstes. Der DWD sieht heute über den Abend hinweg die Gefahr von „lokal schweren Gewittern im Süden“.

Ein genauer Blick auf das Regenradar zeigt: Seit 16 Uhr bilden sich am Alpenrand im Ostallgäu und Oberallgäu lokal erste Gewitter, die sich am späteren Nachmittag ausweiten. Eine schwere Gewitterfront zieht von Südwesten ab 20.30 Uhr über die ganze Region und breitet sich aus – im Anschluss dürfte es ungemütlich im Allgäu werden.

Am Nachmittag stufte der DWD seine Vorabinformation in amtliche Unwetter-Warnungen für das Allgäu hinauf. Wir halten Sie an dieser Stelle immer aktuell auf dem Stand.

Diese Unwetter-Warnungen des DWD gibt es für den Allgäu-Bodensee-Raum heute am Donnerstag (4.9.2025)

Landkreis Oberallgäu: Amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter (Stufe 3 von 4) – gilt vorerst bis heute 19 Uhr.

Landkreis Ostallgäu: Amtliche Warnung vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4) – gilt vorerst bis heute 21 Uhr.

Landkreis Unterallgäu: Amtliche Warnung vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4) – gilt vorerst bis heute 21 Uhr.

Landkreis Lindau: Amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter (Stufe 3 von 4) – gilt vorerst bis heute 19 Uhr.

Stadt Memmingen: Amtliche Warnung vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4) – gilt vorerst bis heute 21 Uhr.

Stadt Kempten: Amtliche Warnung vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4) – gilt vorerst bis heute 21 Uhr.

Stadt Kaufbeuren: Amtliche Warnung vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4) – gilt vorerst bis heute 21 Uhr.

– Stand Donnerstag, 04. September 2025, Stand: 17.35 Uhr.

Bei einer amtlichen Warnung vor schwerem Gewitter der Stufe 3 von 4 sieht der DWD konkrete Gefahren durch:

Blitzschlag (Lebensgefahr!)

verbreitet umstürzende Bäume, Hochspannungsleitungen, Gerüste und andere, auch große Objekte

herabfallende Äste, Dachziegel und andere, auch große Gegenstände

Schäden an Gebäuden

rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen und Kellern

verbreitet Aquaplaning

mögliche Erdrutsche

Hagelschlag (DWD-Angaben)

Unwetter im Allgäu möglich: Gewitter mit Starkregen und Sturmböen erwartet

In der bereits am Vormittag veröffentlichten Vorabinformation des DWD hieß es dazu: Ausgehend von der Schwäbischen Alb, der Bodenseeregion und den Alpen bilden sich teils schwere Gewitter, die im Laufe des Abends und der Nacht zum Freitag ost- und nordostwärts ziehen.

Erwartet werden dabei:

Hagel bis drei Zentimeter Durchmesser

Schwere Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10)

Vereinzelt sind auch orkanartige Böen bis 115 km/h (Bft 11) nicht ausgeschlossen.

Zudem können örtlich Regenmengen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit auftreten.

Das sind die vier Warnstufen des DWD für Unwetter:

Stufe 1: Hierbei handelt es sich um die Amtlichen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Es können laut DWD "wetterbedingt Gefährdungen auftreten". Es sei ratsam, sich bei Aktivitäten im Freien über die Wetterentwicklung zu informieren.

Stufe 2: Jetzt warnt der DWD vor "markantem Wetter". Die Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Vereinzelt kann es bereits zu Sturm-Schäden kommen.

Stufe 3: Bei der Amtlichen Unwetterwarnung ist es schon sehr gefährlich. Vielerorts kann es zu Schäden kommen, der DWD empfiehlt, sich jetzt nicht mehr im Freien aufzuhalten. Wenn sich das nicht vermeiden lässt, ist äußerste Vorsicht geboten.

Stufe 4: Nur bei extremen Unwettern wird die Stufe 4 ausgerufen. Das Wetter kann lebensbedrohlich sein und große Schäden und Zerstörungen anrichten. Häufig sind dabei auch größere Gebiete betroffen. Man solle sich auf "außergewöhnliche Maßnahmen" vorbereiten.

