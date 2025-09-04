Regen, Wind und Gewitter im Allgäu: Das Regenradar heute (4.9.2025) sagt für die Region zwischen Oberstdorf, Kempten und Memmingen sowie von Lindau über Wangen bis Kaufbeuren ab Nachmittag eine Wetterlage mit Unwetterpotenzial voraus.

Aktuell gibt es für das ganze Allgäu eine „Vorabinformation Unwetter“ des Deutschen Wetterdienstes. Der DWD sieht heute ab 16 Uhr über den Abend hinweg die Gefahr von „lokal schweren Gewittern im Süden“.

Ein genauer Blick auf das Regenradar zeigt: Ab 16 Uhr bilden sich am Alpenrand im Ostallgäu und Oberallgäu lokal erste Gewitter, die sich am späteren Nachmittag ausweiten. Eine schwere Gewitterfront zieht von Südwesten ab 20.30 Uhr über die ganze Region und breitet sich aus – im Anschluss dürfte es ungemütlich im Allgäu werden.

Lesen Sie hier: Unwetter in Sicht – so bereiten Sie sich vor

Unwetter im Allgäu möglich: Gewitter mit Starkregen und Sturmböen erwartet

Der DWD warnt in seiner „Vorabinformation Unwetter“ wie folgt: Ausgehend von der Schwäbischen Alb, der Bodenseeregion und den Alpen bilden sich teils schwere Gewitter, die im Laufe des Abends und der Nacht zum Freitag ost- und nordostwärts ziehen.

Erwartet werden dabei:

Hagel bis drei Zentimeter Durchmesser

Schwere Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10)

Vereinzelt sind auch orkanartige Böen bis 115 km/h (Bft 11) nicht ausgeschlossen.

Zudem können örtlich Regenmengen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit auftreten.

Im Laufe des Nachmittags wird erwartet, dass der DWD seine Vorabinformation in amtliche Unwetter-Warnungen für das Allgäu hinaufstuft. Wir halten Sie an dieser Stelle immer aktuell auf dem Stand.

Diese Unwetter-Warnungen des DWD gibt es für den Allgäu-Bodensee-Raum heute am Donnerstag (4.9.2025)

Landkreis Ostallgäu: Noch keine amtliche Warnung.

Landkreis Oberallgäu: Noch keine amtliche Warnung.

Landkreis Unterallgäu: Noch keine amtliche Warnung.

Landkreis Lindau: Noch keine amtliche Warnung.

Stadt Memmingen: Noch keine amtliche Warnung.

Stadt Kempten: Noch keine amtliche Warnung.

Stadt Kaufbeuren: Noch keine amtliche Warnung. – Stand Donnerstag, 04. September 2025, 12.30 Uhr.

Icon Galerie 9 Bilder In Deutschland wurden seit Beginn der Wetteraufzeichnungen einige Rekorde aufgestellt. Auch das Allgäu ist dabei oft vertreten.

Das sind die vier Warnstufen des DWD für Unwetter:

Stufe 1: Hierbei handelt es sich um die Amtlichen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Es können laut DWD "wetterbedingt Gefährdungen auftreten". Es sei ratsam, sich bei Aktivitäten im Freien über die Wetterentwicklung zu informieren.

Stufe 2: Jetzt warnt der DWD vor "markantem Wetter". Die Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Vereinzelt kann es bereits zu Sturm-Schäden kommen.

Stufe 3: Bei der Amtlichen Unwetterwarnung ist es schon sehr gefährlich. Vielerorts kann es zu Schäden kommen, der DWD empfiehlt, sich jetzt nicht mehr im Freien aufzuhalten. Wenn sich das nicht vermeiden lässt, ist äußerste Vorsicht geboten.

Stufe 4: Nur bei extremen Unwettern wird die Stufe 4 ausgerufen. Das Wetter kann lebensbedrohlich sein und große Schäden und Zerstörungen anrichten. Häufig sind dabei auch größere Gebiete betroffen. Man solle sich auf "außergewöhnliche Maßnahmen" vorbereiten.

Die ausführliche Wettervorhersage für das Allgäu mit Unwetterwarnungen, Regenradar, UV-Index und Biowetter finden Sie hier.