Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Wegen Sanierungsarbeiten wird der Füssener A7-Grenztunnel zeitweise gesperrt. Was Autofahrer dazu wissen müssen

Sanierungsarbeiten

Füssener Grenztunnel wird gesperrt: Das müssen Autofahrer jetzt wissen

Der A7-Grenztunnel wird auf das 5G-Netz umgerüstet. Außerdem müssen Betonplatten saniert werden. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr.
Von Matthias Matz
    • |
    • |
    • |
    Wegen Reparaturarbeiten muss der Füssener grenztunnel in den kommenden Wochen zeitweise gesperrt werden.
    Wegen Reparaturarbeiten muss der Füssener grenztunnel in den kommenden Wochen zeitweise gesperrt werden. Foto: Ralf Lienert (Symbolbild)

    Noch bis Anfang November müssen Autofahrer im Bereich des Füssener Grenztunnels mit Beeinträchtigungen rechnen. Wegen Sanierungsarbeiten an den Betonplatten und der Aufrüstung auf das 5G-Netz wird der Tunnel an manchen Tagen nachts für den Verkehr komplett gesperrt. Das gibt die zuständige Autobahn GmbH bekannt.

    Demnach ist geplant, den Tunnel vom heutigen Montag, 13. Oktober, 18 Uhr, bis Dienstag, 14. Oktober, 6 Uhr in beide Fahrtrichtungen zu sperren. Auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll die Röhre von 18 bis 6 Uhr dicht gemacht werden.

    An diesen Tagen wird der Füssener Grenztunnel gesperrt

    Die Restarbeiten sollen planmäßig am Dienstag, 4. November, von 18 Uhr bis Mittwoch, 5. November, 6 Uhr, ausgeführt werden. Auch dann wird laut der Kemptener Niederlassung der Autobahn GmbH eine Vollsperrung erfolgen.

    Während der Sperrung wird der Verkehr in Fahrtrichtung Kempten auf der österreichischen B 179 an der Anschlussstelle Vils aus- und und über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U 71 (Weißhaus, Ziegelwies, B 17, B 16, B 310) zur Anschlussstelle Füssen umgeleitet.

    Der Verkehr auf der A7 in Richtung Österreich wird an der Anschlussstelle Füssen von der Autobahn geführt und von dort über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U 32 (B 310, B 16, B 17, Ziegelwies, Weißhaus) zur Anschlussstelle Vils geleitet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden