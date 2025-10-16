Füssener Grenztunnel wird gesperrt: Das müssen Autofahrer jetzt wissen

Noch bis Anfang November müssen Autofahrer im Bereich des Füssener Grenztunnels mit Beeinträchtigungen rechnen. Wegen Sanierungsarbeiten an den Betonplatten und der Aufrüstung auf das 5G-Netz wird der Tunnel an manchen Tagen nachts für den Verkehr komplett gesperrt. Das gibt die zuständige Autobahn GmbH bekannt.

Demnach ist geplant, den Tunnel vom heutigen Montag, 13. Oktober, 18 Uhr, bis Dienstag, 14. Oktober, 6 Uhr in beide Fahrtrichtungen zu sperren. Auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll die Röhre von 18 bis 6 Uhr dicht gemacht werden.

An diesen Tagen wird der Füssener Grenztunnel gesperrt

Die Restarbeiten sollen planmäßig am Dienstag, 4. November, von 18 Uhr bis Mittwoch, 5. November, 6 Uhr, ausgeführt werden. Auch dann wird laut der Kemptener Niederlassung der Autobahn GmbH eine Vollsperrung erfolgen.

Während der Sperrung wird der Verkehr in Fahrtrichtung Kempten auf der österreichischen B 179 an der Anschlussstelle Vils aus- und und über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U 71 (Weißhaus, Ziegelwies, B 17, B 16, B 310) zur Anschlussstelle Füssen umgeleitet.

Der Verkehr auf der A7 in Richtung Österreich wird an der Anschlussstelle Füssen von der Autobahn geführt und von dort über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U 32 (B 310, B 16, B 17, Ziegelwies, Weißhaus) zur Anschlussstelle Vils geleitet.