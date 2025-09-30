Für die Liftpreise im Allgäu gibt es eine klare Tendenz

Die ersten Schneeflocken vergangene Woche in den Hochlagen der Allgäuer Alpen nähren die Hoffnung von zigtausenden Skifahrern in der Region auf einen „weißen Winter“. Tatsächlich setzten einige Allgäuer bereits am Wochenende die ersten Schwünge: Als Inhaber der „Allgäu Gletscher Card“ waren sie beim Saisonstart im Tiroler Gletschergebiet Pitztal dabei. Die ersten Skilifte in den Allgäuer Alpen werden dann ab Anfang Dezember laufen. Wie viel die Tageskarten in den jeweiligen Gebieten kosten werden, wird erst in einigen Wochen feststehen. Doch eine Tendenz zeichnet sich ab: Skifahrer müssen damit rechnen, dass die Liftpreise im Winter 2025/2026 im Schnitt um knapp fünf Prozent steigen. „Davon ist auszugehen“, sagt Ralf Speck, Vorstand des Bergbahn-Kooperation „Allgäu Tirol Bergwelt“ (ATB).
Skifahren im Allgäu
