Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Wann beginnt die Skisaison im Allgäu - und wie teuer werden die Tickets?

Skifahren im Allgäu

Für die Liftpreise im Allgäu gibt es eine klare Tendenz

Am Gletscher in Pitztal hat der Skibetrieb begonnen. Im Allgäu geht es später los. Saisonkarten sind bereits zu haben. Doch wie teuer werden die Tageskarten?
Von Moritz von Laer, Tobias Schuhwerk und Michael Munkler
    • |
    • |
    • |
    Die meisten Allgäuer Skigebiete - hier eine Szene am Fellhorn - planen den Start in die neue Saison für Anfang/Mitte Dezember.
    Die meisten Allgäuer Skigebiete - hier eine Szene am Fellhorn - planen den Start in die neue Saison für Anfang/Mitte Dezember. Foto: Michael Munkler (Archiv)

    Die ersten Schneeflocken vergangene Woche in den Hochlagen der Allgäuer Alpen nähren die Hoffnung von zigtausenden Skifahrern in der Region auf einen „weißen Winter“. Tatsächlich setzten einige Allgäuer bereits am Wochenende die ersten Schwünge: Als Inhaber der „Allgäu Gletscher Card“ waren sie beim Saisonstart im Tiroler Gletschergebiet Pitztal dabei. Die ersten Skilifte in den Allgäuer Alpen werden dann ab Anfang Dezember laufen. Wie viel die Tageskarten in den jeweiligen Gebieten kosten werden, wird erst in einigen Wochen feststehen. Doch eine Tendenz zeichnet sich ab: Skifahrer müssen damit rechnen, dass die Liftpreise im Winter 2025/2026 im Schnitt um knapp fünf Prozent steigen. „Davon ist auszugehen“, sagt Ralf Speck, Vorstand des Bergbahn-Kooperation „Allgäu Tirol Bergwelt“ (ATB).

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden