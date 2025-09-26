Skisprung-Minitournee in Buchenberg: Das erwartet Talente und Zuschauer

Ein Treffen mit Olympiasieger Kamil Stoch und Vierschanzentournee-Gewinner Dawid Kubacki, Training auf den legendären Schanzen von Zakopane und die Teilnahme an einem internationalen Wettkampf: Was für viele Skisprungfans wie ein Traum klingt, wurde für die Nachwuchsspringer des TSV Buchenberg und des mitgereisten WSV Isny Wirklichkeit. Im Rahmen eines Austauschprogramms verbrachten sie eine Woche in Polen – und kehrten mit vielen Eindrücken und Erfahrungen zurück.

Austausch zwischen deutschen und polnischen Skispringern

Die Idee für den Austausch entstand vor über einem Jahr, als sich TSV-Pressewart und Skisprung-Motor Tomasz Misiek beim Oberstdorfer Nachtspringen mit polnischen Vertretern traf. Ursprünglich sollte das Projekt durch das Deutsch-Polnische Jugendwerk finanziell unterstützt werden.

TSV Buchenberg ändert seine Pläne – und sucht Sponsoren

Da die Zeit für die nötigen Anträge jedoch zu knapp wurde, übernahmen Misiek und sein Organisationsteam kurzerhand selbst die Suche nach Sponsoren. „Normalerweise organisieren wir gegen Ende der Sommerferien immer ein Trainingslager in der Region, an dem all unsere Springer teilnehmen können“, erklärt Misiek. Umso reizvoller sei die Reise nach Zakopane gewesen, wo Schanzen für sämtliche Altersklassen bereitstehen – von den Kleinsten bis hin zu den Nachwuchsspringern auf den großen Anlagen. „Also haben wir beschlossen: Wir sorgen für das Highlight des Jahres und fahren nach Polen“, erzählt Misiek stolz.

Vor Ort drehte sich für die 23 Allgäuer Skispringerinnen und Skispringer alles um ihre Leidenschaft. Sie trainierten auf den Anlagen in Zakopane und Szczyrk, schnupperten beim Tatra-Cup erstmals internationale Wettkampfluft – und bekamen sogar Besuch von den polnischen Stars Kamil Stoch und Dawid Kubacki.

Kamil Stoch und David Kubacki besuchen die Nachwuchsskispringer aus dem Allgäu

„Zum einen haben unsere Sportler enorm davon profitiert, auf unterschiedlichsten Schanzengrößen springen zu können. So konnten wir bei einigen den anstehenden Umstieg auf größere Schanzen vorbereiten“, bilanziert Misiek. „Gleichzeitig war der Austausch wertvoll: Unsere Jungs und Mädels haben gesehen, dass es auch anderswo Gleichaltrige gibt, die genauso bescheuert sind, von so einer Schanze zu springen“, fügt der 48-Jährige mit einem Schmunzeln hinzu. Derzeit führt Misiek Gespräche mit den polnischen Partnern, um den Austausch fortzusetzen – und im kommenden Jahr die Gäste aus Zakopane im Allgäu begrüßen zu können.

Möbel-Löffler-Minitournee macht Station in Buchenberg

Doch auch in diesem Jahr hält der Buchenberger Skisprung-Kalender noch Highlights bereit: Am Samstag ab 11 Uhr steht auf den TSV-Schanzen die 40. Auflage der Möbel Löffler-Minitournee auf dem Programm. Misiek kennt die Bedeutung des Wettbewerbs für den Allgäuer Nachwuchs: „In der Region ist die Minitournee die erste Möglichkeit für junge Springer, Wettkampferfahrung zu sammeln. Bei uns in Buchenberg werden von den ganz kleinen Anfängern bis hin zu den 12- und 13-Jährigen alle Altersgruppen starten.“

Die Organisatoren rechnen mit 40 bis 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Allgäuer Skiverbands sowie mit Gästen aus dem Bregenzerwald, die wegen Umbauarbeiten derzeit nicht auf ihren eigenen Schanzen trainieren können. Weitere Stationen der Serie führen die Nachwuchsspringer im Herbst nach Füssen und Isny, im Winter stehen Wettbewerbe in Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf und im Bregenzerwald auf dem Programm.

