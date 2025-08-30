Icon Menü
GFL Süd: Allgäu Comets mit Chance auf Revanche gegen die Ravensburg Razorbacks im Illerstadion

German Football League

Chance auf Wiedergutmachung für die Allgäu Comets: Rückspiel gegen Ravensburg Razorbacks zuhause

Gegen die Razorbacks haben die Comets noch eine Rechnung offen. Headcoach Elias Gniffke verrät, worauf es am Sonntag ankommt.
Von Dominik Erhard
    Der letzte Heimsieg der Allgäu Comets um Runningback Patrick Welte (hier am Ball) gelang am Anfang Juni gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Seitdem wartet die Mannschaft aus Kempten auf einen Triumph im Illerstadion.
    Der letzte Heimsieg der Allgäu Comets um Runningback Patrick Welte (hier am Ball) gelang am Anfang Juni gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Seitdem wartet die Mannschaft aus Kempten auf einen Triumph im Illerstadion. Foto: Dirk Klos

    Wer an den Super Bowl 2016 denkt, erinnert sich sofort an das legendäre Comeback der New England Patriots. Angeführt von Quarterback-Ikone Tom Brady kämpften sie sich aus einem scheinbar uneinholbaren 25-Punkte-Rückstand gegen die Atlanta Falcons zurück und erzielten im ersten Overtime-Endspiel der NFL-Geschichte einen triumphalen Sieg. In diesem Jahr gab es auch in der German Football League (GFL) ein Spiel, das das Publikum sprachlos zurückließ.

