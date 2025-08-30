Chance auf Wiedergutmachung für die Allgäu Comets: Rückspiel gegen Ravensburg Razorbacks zuhause

Wer an den Super Bowl 2016 denkt, erinnert sich sofort an das legendäre Comeback der New England Patriots. Angeführt von Quarterback-Ikone Tom Brady kämpften sie sich aus einem scheinbar uneinholbaren 25-Punkte-Rückstand gegen die Atlanta Falcons zurück und erzielten im ersten Overtime-Endspiel der NFL-Geschichte einen triumphalen Sieg. In diesem Jahr gab es auch in der German Football League (GFL) ein Spiel, das das Publikum sprachlos zurückließ.

Dominik Erhard Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Comets Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wiedergutmachung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis