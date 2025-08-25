Bundesliga-Auftakt für Allgäuer Profis: Götze-Comeback, Überraschung für Haberer – aber kein Einsatz für Banks

Einige Paukenschläge gleich zum Auftakt hat die neue Saison in der Fußball-Bundesliga erlebt. Eine überwiegend positive Bilanz konnten dabei auch die Allgäuer Beteiligten ziehen. So gab der in Memmingen geborene Mario Götze (33) nach längerer Pause (Muskelverletzung) sein Pflichtspiel-Comeback für Eintracht Fracht Frankfurt.

Comeback von Mario Götze in Frankfurt und Überraschungssieg für Janik Haberer in Berlin

Der WM-Held von 2014 kam beim 4:1 gegen Werder Bremen in der 74. Minute für Matchwinner Can Uzun. Einen nicht unbedingt erwarteten 2:1-Sieg gegen Mitfavorit VfB Stuttgart feierte Janik Haberer mit Union Berlin. Der 31-jährige Offensivmann erhielt vom kicker die Note 3,5 und sah von seinem Wangener Landsmann Robert Hartmann (Note 3) die Gelbe Karte.

Besonders groß fiel der Jubel beim FC Augsburg nach dem 3:1 in Freiburg aus. Kleiner Wermutstropfen: Das Dietmannsrieder Abwehr-Talent Noahkai Banks (18) wurde von Star-Coach Sandro Wagner nicht eingewechselt.

Icon vergrößern Noahkai Banks blieb beim Sieg gegen Freiburg auf der Bank. Im Fokus stand mehr der neue Trainer Sandro Wagner. Foto: Dirk Klos (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Noahkai Banks blieb beim Sieg gegen Freiburg auf der Bank. Im Fokus stand mehr der neue Trainer Sandro Wagner. Foto: Dirk Klos (Archivbild)

Allgäu-Derby in der 2. Bundesliga zwischen Jannik Rochelt und David Herold

Jannik Rochelt aus Weiler-Simmerberg gewann am dritten Spieltag mit Hannover 96 das Allgäu-Duell gegen Alexander Nollenberger (Woringen) vom 1. FC Magdeburg mit 3:1, der Karlsruher SC mit David Herold aus Loppenhausen besiegte Eintracht Braunschweig mit 2:0.