Fußball-Bundesliga

Bundesliga-Auftakt für Allgäuer Profis: Götze-Comeback, Überraschung für Haberer – aber kein Einsatz für Banks

Die Fußball-Bundesliga ist zurück – und für die Profis aus der Region brachte der erste Spieltag sowohl Höhepunkte als auch Enttäuschungen.
Von Karl-Heinz Wick
    Paul Wanner erlebte das Auftaktwochenende der Bundesliga nicht: Der 19-jährige Amtzeller wechselte vom FC Bayern zur PSV Eindhoven in die erste niederländische Liga.
    Paul Wanner erlebte das Auftaktwochenende der Bundesliga nicht: Der 19-jährige Amtzeller wechselte vom FC Bayern zur PSV Eindhoven in die erste niederländische Liga.

    Einige Paukenschläge gleich zum Auftakt hat die neue Saison in der Fußball-Bundesliga erlebt. Eine überwiegend positive Bilanz konnten dabei auch die Allgäuer Beteiligten ziehen. So gab der in Memmingen geborene Mario Götze (33) nach längerer Pause (Muskelverletzung) sein Pflichtspiel-Comeback für Eintracht Fracht Frankfurt.

    Comeback von Mario Götze in Frankfurt und Überraschungssieg für Janik Haberer in Berlin

    Der WM-Held von 2014 kam beim 4:1 gegen Werder Bremen in der 74. Minute für Matchwinner Can Uzun. Einen nicht unbedingt erwarteten 2:1-Sieg gegen Mitfavorit VfB Stuttgart feierte Janik Haberer mit Union Berlin. Der 31-jährige Offensivmann erhielt vom kicker die Note 3,5 und sah von seinem Wangener Landsmann Robert Hartmann (Note 3) die Gelbe Karte.

    Besonders groß fiel der Jubel beim FC Augsburg nach dem 3:1 in Freiburg aus. Kleiner Wermutstropfen: Das Dietmannsrieder Abwehr-Talent Noahkai Banks (18) wurde von Star-Coach Sandro Wagner nicht eingewechselt.

    Noahkai Banks blieb beim Sieg gegen Freiburg auf der Bank. Im Fokus stand mehr der neue Trainer Sandro Wagner.
    Noahkai Banks blieb beim Sieg gegen Freiburg auf der Bank. Im Fokus stand mehr der neue Trainer Sandro Wagner.

    Allgäu-Derby in der 2. Bundesliga zwischen Jannik Rochelt und David Herold

    Jannik Rochelt aus Weiler-Simmerberg gewann am dritten Spieltag mit Hannover 96 das Allgäu-Duell gegen Alexander Nollenberger (Woringen) vom 1. FC Magdeburg mit 3:1, der Karlsruher SC mit David Herold aus Loppenhausen besiegte Eintracht Braunschweig mit 2:0.

