Spielabbruch SV Heiligkreuz gegen Türk Gücü Füssen – Rassismusvorwürfe in der Kreisklasse Allgäu 4

Grund unklar

Spielabbruch in Heiligkreuz: Was passierte da im Spiel gegen Türk Gücü Füssen?

Das Spiel der Kreisklasse 4 zwischen dem SV Heiligkreuz und Türk Gücü Füssen wird beim Stand von 3:1 abgebrochen. Rassismus-Vorwürfe stehen im Raum.
Von Thomas Weiß
    Weil auf dem Platz angeblich rassistische Äußerungen fielen, wurde die Partie zwischen Heiligkreuz und Türk Gücü Füssen abgebrochen. Nun wird sich das Sportgericht damit beschäftigen.
    Weil auf dem Platz angeblich rassistische Äußerungen fielen, wurde die Partie zwischen Heiligkreuz und Türk Gücü Füssen abgebrochen. Nun wird sich das Sportgericht damit beschäftigen. Foto: imago images (Symbolfoto)

    Was genau da am Sonntagnachmittag (24. August 2025) auf dem Sportplatz in Heiligkreuz, dem Stadtteil im Nordwesten von Kempten, passierte, ist noch vollkommen offen und wird vermutlich ein Sportgericht herausfinden müssen. Jedenfalls wurde das Spiel der Kreisklasse Allgäu 4 zwischen dem SV Heiligkreuz und Türk Gücü Füssen vom Unparteiischen Mitte der zweiten Halbzeit abgebrochen. Davor dürften sich unschöne Szene auf dem Spielfeld abgespielt haben.

