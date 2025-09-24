Icon Menü
Allgäuer Skiverband diskutiiert in Nesselwang über die Erhöhung der Beiträge an DSV und BSV

Skiverbände erhöhen Beiträge

Allgäuer Skiverband diskutiert um das liebe Geld

Weil DSV und BSV mehr Geld benötigen, muss auch der Allgäuer Skiverband seine Vereine zur Kasse bitten. Das sorgt bei den Wintersportlern für Unbehagen.
Von Thomas Weiß
    • |
    • |
    • |
    Verabschiedete sich vorzeitig von der ASV-Versammlung in Nesselwang: DSV-Präsident Jörg Flechtner.
    Verabschiedete sich vorzeitig von der ASV-Versammlung in Nesselwang: DSV-Präsident Jörg Flechtner. Foto: imago images

    Beim kniffligsten Punkt des Abends, der Beitragserhöhung an die übergeordneten Verbände, war Jörg Flechtner, der Präsident des Deutschen Skiverbandes, schon auf dem Nachhauseweg. Wäre der 55-jährige frühere Schatzmeister da noch dagesessen im Pfarrheim in Nesselwang, das nach vielen Jahren mal wieder den Allgäuer Skiverband mit seiner Jahresversammlung zu Gast hatte, hätte Flechtner vielleicht ein paar unangenehme Fragen beantworten müssen.

