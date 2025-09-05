American Football erklärt: Diese Positionen gibt es in der NFL und bei den Allgäu Comets

Seit dem frühen Freitagmorgen schlagen die Herzen zahlreicher American-Football-Fans wieder höher. Denn heute Nacht wurde die neue Football-Saison der NFL in Amerika eröffnet. Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles gewann zum Auftakt der besten Football-Liga der Welt mit 24 zu 20 gegen die Dallas Cowboys.

In Deutschland war das Auftaktspiel unter anderem bei RTL zu sehen. Für den größten deutschen Privatsender ist es die dritte NFL-Saison. Seitdem RTL zahlreiche Spiele zur besten Sendezeit überträgt, ist die Fangemeinde des US-Sports hierzulande nochmals gewachsen.

Mit Saisonstart tritt auch Super-Bowl-MVP (wichtigster Spieler des NFL-Endspiels) Jalen Hurts wieder in Erscheinung. Er ist Quarterback in Philadelphia - also quasi der Spielmacher.

Die Quarterbacks, oft taktische Genies und verlängerter Arm der Trainer auf dem Platz, sind die größten Stars im American Football. Von ihnen gehen die Impulse aus. Nach dem Snap (Anspiel) bekommt der Quarterback das Spielgerät und muss entscheiden, ob er den Ball wirft, an einen Mitspieler (meist einen Runningback) übergibt, um ihn laufen zu lassen, oder selbst mit dem Ball Raumgewinn erzielt.

American Football: Ein US-Boy ist Quarterback bei den Allgäu Comets Kempten

Bei den Allgäu Comets ist der Amerikaner Conor Regan Quarterback. Er kam in dieser Saison neu ins Allgäu - und hat sich wohl schon gut eingelebt. Besuche auf dem Wochenmarkt, Schlendern durch die Innenstadt und Bike-Touren auf den Mariaberg zählen zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Und natürlich ist er auch auf dem Football-Feld zu finden. Doch allein kann natürlich kein Quarterback ein Spiel gewinnen.

Eine wichtige Rolle im American Football nehmen auch die Wide Receiver ein. Ihre Aufgabe im Spiel: Den Gegner erst abzuschütteln und dann parat zu sein, um vom Quarterback angespielt zu werden. Bei Passangriffen ist der Wide Receiver oft Zielspieler. Der 26-jährige Justin Jefferson, seit 2020 bei den Minnesota Vikings unter Vertrag, ist einer der derzeit bekanntesten NFL-Stars auf der Position.

Bei den Allgäu Comets in Kempten gibt es mehrere Wide Receiver, unter anderem auch zwei ausländische Spieler: Geoff Green aus den USA und den Italiener Niccolo Formosa.

Niccolo Formosa ist Wide Receiver der Comets. Foto: Dirk Klos

Sehr vielseitig sind die Aufgaben eines Linebackers im Football. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Laufspielzüge zu stoppen, Angriffsabsichten zu lesen und den Ballträger zu verfolgen. Diese Abwehrspieler sind weniger bekannt als die Offensiv-Stars auf den zentralsten Positionen. T.J. Watt von den Pittsburgh Steelers spielt etwa als Linebacker.

Bei dem Comets ist unter anderem der gebürtige Österreicher Kevin Limmen als Linebacker im Einsatz.

Patrick Welte: Auf den (Lauf)-Spuren von Saquon Barkley

Wer im American Football als Runningback spielt, ist in erster Linie für das Laufspiel verantwortlich. Der Quarterback passt, der Runningback soll Meter gut machen. Ein guter Runningback zeichnet sich meist durch Robustheit und Schnelligkeit aus.

Für die Comets bekleidet unter anderem Patrick Welte diese Position. Saquon Barkley, Eagles-Runningback, hat in der NFL in der vergangenen Saison mit 2504 Rushing Yards einen neuen Rekord aufgestellt.