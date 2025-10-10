Mit diesem Team startet der ESC Kempten in die Bayernliga-Saison 2025/2026

Die Vorbereitung ist vorbei, das erste Pflichtspiel steht an: Am Wochenende startet der ESC Kempten in die Bayernliga-Saison 2025/2026. Die Mannschaft von Trainer Sven Curmann startet am Sonntag (17.30 Uhr) bei der EA Schongau in die neue Spielzeit. Das Saisoneröffnungsspiel in der Eishockey-Bayernliga findet bereits am Samstag statt, wenn der EV Dingolfing den HC Landsberg erwartet.

ESC Kempten: So lief die Vorbereitung

Hinter dem ESC Kempten liegt eine durchaus gute Vorbereitung. In den Testspielen setzten sich die Sharks zwei Mal gegen Bayernliga-Vizemeister EHC Königsbrunn (3:1, 6:2) durch, dazu kamen Siege gegen den Landesligisten ERC Sonthofen (6:5 nach Verlängerung, 6:3) und der Sieg beim Vorbereitungsturnier in Pfronten. Eine 2:5-Niederlage gab es beim Saisoneröffnungsfest gegen den Oberligisten ECDC Memmingen, das Testspiel gegen Aufsteiger ESV Burgau wurde wegen einer defekten Eismaschine vorzeitig abgebrochen. Burgau ist gleichzeitig der erste Heimspielgegner der Sharks am 17. November in der Dewart-Arena (siehe Infokasten).

Sven Curmann geht in seine dritte Saison als ESC-Trainer

Sven Curmann geht in seine dritte Saison beim ESC Kempten. Dem 42-Jährigen steht ein Großteil der Mannschaft aus der letztjährigen Saison zur Verfügung, neu im Kader sind Pascal Dopatka, Kevin Hu, Tomas Gulda, Kevin Steiner, Clemens Löhr und Martin Hlozek. Vor alle der Kanadier Hu, der vom niederländischen Zweitligisten Heerenveen Flyers kam, stellte in der Vorbereitung seine Stürmerqualitäten bereits unter Beweis.

Schmerzhaft für die Sharks ist der Ausfall von Torwart Danny Schubert, der wegen eines Kreuzbandrisses mehrere Monate ausfällt (wir berichteten). Momentan geht der ESC mit den Keepern Jakob Nerb und Henry Ecker in die kommenden Wochen. Ein Wiedersehen gibt es beim ersten Saisonspiel in Schongau mit dem ehemaligen ESC-Stürmer Anton Zimmer geben, der im Sommer von Kempten nach Oberbayern gewechselt war. Darüber hinaus hat sich die EA mit weiteren Hochkarätern verstärkt.

Der Bayernliga-Kader des ESC Kempten Tor Jakob Nerb, Danny Schubert, Henry Ecker

Verteidigung Maximilian Miller, Tomas Gulda, Mitch Limböck, Tobias Russler, Mauro Seider, Kevin Marquardt, Tomas Kulhanek

Sturm Timo Schirrmacher, Clemens Löhr, Kevin Hu, David Mische, Sergei Topol, Johannes Oswald, Filip Kokoska, Florian Stauder, Kevin Steiner, Martin Hlozek, Nikolai Streif, Maximilian Schäffler, Pascal Dopatka

Heimspiel-Termine des ESC Kempten » Freitag, 17. Oktober, 20 Uhr

ESC Kempten – ESV Burgau » Sonntag, 26. Oktober, 17.30 Uhr

ESC Kempten – EC Pfaffenhofen » Freitag, 31. Oktober, 20 Uhr

ESC Kempten – ESV Buchloe » Sonntag, 9. November, 17.30 Uhr

ESC Kempten – ESC Geretsried » Freitag, 14. November, 20 Uhr

ESC Kempten – EHC Königsbrunn » Sonntag, 23. Nov., 17.30 Uhr

ESC Kempten – ESC Klostersee » Sonntag, 30. Nov., 17.30 Uhr

ESC Kempten – ERSC Amberg » Sonntag, 7. Dezember, 17.30 Uhr

ESC Kempten – EA Schongau » Sonntag, 14. Dez., 17.30 Uhr

ESC Kempten – VfE Ulm/Neu-Ulm » Freitag, 19. Dezember, 20 Uhr

ESC Kempten – EV Dingolfing » Sonntag, 28. Dez., 17.30 Uhr

ESC Kempten – EHC Waldkraiburg » Freitag, 2. Januar 2026, 20 Uhr

ESC Kempten – HC Landsberg » Sonntag, 11. Januar, 17.30 Uhr

ESC Kempten – TEV Miesbach » Freitag, 16. Januar, 20 Uhr

ESC Kempten – Peißenberg Miners » Freitag, 23. Januar, 20 Uhr

ESC Kempten – ERV Schweinfurt