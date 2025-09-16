ESC Kempten stellt beim Testspiel gegen den ECDC Memmingen neuen Song vor

Der sportliche Rahmen passte zum musikalischen Programm beim Saisonauftakt des ESC Kempten. Nachdem die Allgäuer Band „Losamol & Friends“ um Martin Folgmann und Dzenan Buldic den neuen Song der Sharks präsentiert hatten, wurden alle Mannschaften des Eishockey-Vereins vorgestellt. Vor allem die ESC-Frauen wurden auf dem Parkplatz vor dem Kemptener Eisstadion – das ab sofort unter dem Namen „Dewart-Arena“ firmiert – von den Sharks-Fans für den Gewinn der bayerischen Meisterschaft nochmals lautstark gefeiert.

ESC Kempten präsentiert die neue Hymne

Die neue Sharks-Hymne bekamen anschließend auch die 1067 Zuschauer im Eisstadion zu hören, die das Vorbereitungsspiel des Bayernligisten gegen den Oberligisten ECDC Memmingen verfolgten . Für ESC-Trainer Sven Curmann, der war nach dem Turnier in Pfronten im ersten Test der Sharks über 60 Minuten bis auf Neuzugang Tomas Gulda seinen kompletten Kader einsetzte, gab es weitere Erkenntnisse für den Bayernliga-Saisonstart am 12. Oktober. ECDC-Trainer Daniel Huhn hatte über das Wochenende in seinem Kader ordentlich rotiert, da die Indians unmittelbar vor dem Oberliga-Auftakt gleich drei Testspiele absolvierten.

Die Sharks, bei denen Aaron Grillinger vom Kooperationspartner ERC Sonthofen zum Einsatz kam, waren im ersten Drittel sehr aktiv und gingen früh durch Filip Kokoska in Führung. Mit etwas Glück hätten die Kemptener diese ausbauen können, aber es blieb beim knappen 1:0 nach 20 Minuten. Die Gäste drehten aber dann im zweiten Abschnitt auf und übernahmen die Initiative. Auch wenn einige der Schlüsselspieler pausierten, waren die spielerische Klasse und das Tempo der Memminger deutlich zu erkennen. Aber Kempten wehrte sich nach Kräften und hielt das Drittel ausgeglichen, sodass nach 40 Minuten eine 2:1-Führung für die Gastgeber auf der Anzeigetafel stand.

2:5-Testspielniederlage gegen den ECDC Memmingen

Huhn setzte dann im Schlussabschnitt auf seine zwei Top-Reihen, während beim ESC Kempten sichtbar die Kräfte schwanden. Der nicht zu bremsende Milan Pfalzer brauchte nicht einmal drei Minuten, um mit einem Hattrick für den 5:2-Endstand zu sorgen. Trotz der Niederlage gab es positive Eindrücke für Curmann, aber auch Punkte, an denen der ESC-Trainer mit seiner Mannschaft den kommenden Wochen bis zum Saisonbeginn arbeiten wird. Am kommenden Freitag um 20 Uhr steht das nächste Vorbereitungsspiel in Kempten gegen den Bayernliga-Aufsteiger ESV Burgau an.

ESC Kempten – ECDC Memmingen 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)

Tore 1:0 Kokoska (3.), 1:1 Krymskiy (22.), 2:1 Hlozek (32.), 2:2 Blake (48.), 2:3 Pfalzer (53.), 2:4 Pfalzer (54.), 2:5 Pfalzer (55.)

Strafminuten Kempten 10 – Memmingen 4

Zuschauer 1067