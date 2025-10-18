ESV Kaufbeuren gewinnt gegen Regensburg - die Highlights im Video

Mit einem 4:1-Sieg geht der ESV Kaufbeuren ins Wochenende. Trotz einiger Verletzter spielten die Joker vor knapp 4300 Zuschauern stark auf.

Unsere Analyse zum Spiel lesen Sie hier:

Der Spielplan des ESVK

19.09.2025, 20:00 Uhr – Blue Devils Weiden vs. ESV Kaufbeuren

21.09.2025, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten Crimmitschau

26.09.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Bietigheim Steelers

28.09.2025, 17:00 Uhr – Düsseldorfer EG vs. ESV Kaufbeuren

03.10.2025, 18:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EHC Freiburg

05.10.2025, 17:00 Uhr – Lausitzer Füchse vs. ESV Kaufbeuren

10.10.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Ravensburg Towerstars

12.10.2025, 17:00 Uhr – Starbulls Rosenheim vs. ESV Kaufbeuren

17.10.2025, 20:00 Uhr – Eisbären Regensburg vs. ESV Kaufbeuren

19.10.2025, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EC Kassel Huskies

24.10.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EV Landshut

26.10.2025, 17:00 Uhr – Krefeld Pinguine vs. ESV Kaufbeuren

31.10.2025, 19:30 Uhr – EC Bad Nauheim vs. ESV Kaufbeuren

02.11.2025, 15:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Blue Devils Weiden

14.11.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Düsseldorfer EG

16.11.2025, 17:00 Uhr – Bietigheim Steelers vs. ESV Kaufbeuren

21.11.2025, 19:30 Uhr – EHC Freiburg vs. ESV Kaufbeuren

23.11.2025, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Lausitzer Füchse

28.11.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Starbulls Rosenheim

30.11.2025, 18:30 Uhr – Ravensburg Towerstars vs. ESV Kaufbeuren

05.12.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Eisbären Regensburg

07.12.2025, 17:00 Uhr – EC Kassel Huskies vs. ESV Kaufbeuren

12.12.2025, 19:30 Uhr – EV Landshut vs. ESV Kaufbeuren

14.12.2025, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Krefeld Pinguine

19.12.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EC Bad Nauheim

21.12.2025, 17:00 Uhr – Eispiraten Crimmitschau vs. ESV Kaufbeuren

23.12.2025, 19:30 Uhr – Lausitzer Füchse vs. ESV Kaufbeuren

26.12.2025, 18:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EHC Freiburg

28.12.2025, 17:00 Uhr – Düsseldorfer EG vs. ESV Kaufbeuren

30.12.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Bietigheim Steelers

02.01.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten Crimmitschau

04.01.2026, 18:30 Uhr – Blue Devils Weiden vs. ESV Kaufbeuren

09.01.2026, 19:30 Uhr – Starbulls Rosenheim vs. ESV Kaufbeuren

11.01.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Ravensburg Towerstars

16.01.2026, 19:46 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EC Kassel Huskies

18.01.2026, 17:00 Uhr – Eisbären Regensburg vs. ESV Kaufbeuren

20.01.2026, 19:30 Uhr – Krefeld Pinguine vs. ESV Kaufbeuren

23.01.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Blue Devils Weiden

25.01.2026, 18:30 Uhr – EC Bad Nauheim vs. ESV Kaufbeuren

30.01.2026, 19:30 Uhr – Bietigheim Steelers vs. ESV Kaufbeuren

01.02.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Düsseldorfer EG

06.02.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Lausitzer Füchse

08.02.2026, 18:30 Uhr – EHC Freiburg vs. ESV Kaufbeuren

10.02.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EV Landshut

13.02.2026, 20:00 Uhr – Ravensburg Towerstars vs. ESV Kaufbeuren

15.02.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Starbulls Rosenheim

20.02.2026, 19:30 Uhr – EC Kassel Huskies vs. ESV Kaufbeuren

22.02.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Eisbären Regensburg

27.02.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Krefeld Pinguine

01.03.2026, 17:00 Uhr – EV Landshut vs. ESV Kaufbeuren

06.03.2026, 19:30 Uhr – Eispiraten Crimmitschau vs. ESV Kaufbeuren

08.03.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EC Bad Nauheim

Das ist der ESV Kaufbeuren

Gründungsjahr: 1946

Stadion: Energie Schwaben Arena

Vereinsfarben: Rot und Gelb

Spitzname: Buron Joker

Platzierung 24/25: Platz 11 in der DEL2

Bekannte Namen des Vereins (Auswahl) : Dieter Hegen, Stefan Ustorf, Alexander Sulzer, Sebastian Furchner, Patrick und Jochen Reimer, Dieter Medicus, Robert Dietrich und weitere

Struktur: 2015 - Gründung der Spielbetriebs GmbH. 2024: Umfirmierung in eine Co. KG

Geschäftsführung: Tobias Peukert

Sportleitung: Patrick Reimer

