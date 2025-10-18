ESV Kaufbeuren gewinnt gegen Regensburg - die Highlights im Video

Mit einem 4:1-Sieg geht der ESV Kaufbeuren ins Wochenende. Trotz einiger Verletzter spielten die Joker vor knapp 4300 Zuschauern stark auf.
Der Spielplan des ESVK
- 19.09.2025, 20:00 Uhr – Blue Devils Weiden vs. ESV Kaufbeuren
- 21.09.2025, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten Crimmitschau
- 26.09.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Bietigheim Steelers
- 28.09.2025, 17:00 Uhr – Düsseldorfer EG vs. ESV Kaufbeuren
- 03.10.2025, 18:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EHC Freiburg
- 05.10.2025, 17:00 Uhr – Lausitzer Füchse vs. ESV Kaufbeuren
- 10.10.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Ravensburg Towerstars
- 12.10.2025, 17:00 Uhr – Starbulls Rosenheim vs. ESV Kaufbeuren
- 17.10.2025, 20:00 Uhr – Eisbären Regensburg vs. ESV Kaufbeuren
- 19.10.2025, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EC Kassel Huskies
- 24.10.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EV Landshut
- 26.10.2025, 17:00 Uhr – Krefeld Pinguine vs. ESV Kaufbeuren
- 31.10.2025, 19:30 Uhr – EC Bad Nauheim vs. ESV Kaufbeuren
- 02.11.2025, 15:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Blue Devils Weiden
- 14.11.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Düsseldorfer EG
- 16.11.2025, 17:00 Uhr – Bietigheim Steelers vs. ESV Kaufbeuren
- 21.11.2025, 19:30 Uhr – EHC Freiburg vs. ESV Kaufbeuren
- 23.11.2025, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Lausitzer Füchse
- 28.11.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Starbulls Rosenheim
- 30.11.2025, 18:30 Uhr – Ravensburg Towerstars vs. ESV Kaufbeuren
- 05.12.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Eisbären Regensburg
- 07.12.2025, 17:00 Uhr – EC Kassel Huskies vs. ESV Kaufbeuren
- 12.12.2025, 19:30 Uhr – EV Landshut vs. ESV Kaufbeuren
- 14.12.2025, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Krefeld Pinguine
- 19.12.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EC Bad Nauheim
- 21.12.2025, 17:00 Uhr – Eispiraten Crimmitschau vs. ESV Kaufbeuren
- 23.12.2025, 19:30 Uhr – Lausitzer Füchse vs. ESV Kaufbeuren
- 26.12.2025, 18:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EHC Freiburg
- 28.12.2025, 17:00 Uhr – Düsseldorfer EG vs. ESV Kaufbeuren
- 30.12.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Bietigheim Steelers
- 02.01.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten Crimmitschau
- 04.01.2026, 18:30 Uhr – Blue Devils Weiden vs. ESV Kaufbeuren
- 09.01.2026, 19:30 Uhr – Starbulls Rosenheim vs. ESV Kaufbeuren
- 11.01.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Ravensburg Towerstars
- 16.01.2026, 19:46 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EC Kassel Huskies
- 18.01.2026, 17:00 Uhr – Eisbären Regensburg vs. ESV Kaufbeuren
- 20.01.2026, 19:30 Uhr – Krefeld Pinguine vs. ESV Kaufbeuren
- 23.01.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Blue Devils Weiden
- 25.01.2026, 18:30 Uhr – EC Bad Nauheim vs. ESV Kaufbeuren
- 30.01.2026, 19:30 Uhr – Bietigheim Steelers vs. ESV Kaufbeuren
- 01.02.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Düsseldorfer EG
- 06.02.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Lausitzer Füchse
- 08.02.2026, 18:30 Uhr – EHC Freiburg vs. ESV Kaufbeuren
- 10.02.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EV Landshut
- 13.02.2026, 20:00 Uhr – Ravensburg Towerstars vs. ESV Kaufbeuren
- 15.02.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Starbulls Rosenheim
- 20.02.2026, 19:30 Uhr – EC Kassel Huskies vs. ESV Kaufbeuren
- 22.02.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Eisbären Regensburg
- 27.02.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Krefeld Pinguine
- 01.03.2026, 17:00 Uhr – EV Landshut vs. ESV Kaufbeuren
- 06.03.2026, 19:30 Uhr – Eispiraten Crimmitschau vs. ESV Kaufbeuren
- 08.03.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EC Bad Nauheim
Das ist der ESV Kaufbeuren
- Gründungsjahr: 1946
- Stadion: Energie Schwaben Arena
- Vereinsfarben: Rot und Gelb
- Spitzname: Buron Joker
- Platzierung 24/25: Platz 11 in der DEL2
- Bekannte Namen des Vereins (Auswahl): Dieter Hegen, Stefan Ustorf, Alexander Sulzer, Sebastian Furchner, Patrick und Jochen Reimer, Dieter Medicus, Robert Dietrich und weitere
- Struktur: 2015 - Gründung der Spielbetriebs GmbH. 2024: Umfirmierung in eine Co. KG
- Geschäftsführung: Tobias Peukert
- Sportleitung: Patrick Reimer
