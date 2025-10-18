Icon Menü
DEL2 Eishockey: ESV Kaufbeuren gewinnt gegen Regensburg - die Highlights im Video

Eishockey

ESV Kaufbeuren gewinnt gegen Regensburg - die Highlights im Video

Starker Auftritt des ESVK in Regensburg. Mit 4:1 gewinnen die Joker gegen die Eisbären. Hier sehen Sie die Höhepunkte des Spiels im Video.
Von Stephan Michalik
    • |
    • |
    • |
    Starke Leistung: Der ESVK gewinnt mit 4:1 in Regensburg
    Starke Leistung: Der ESVK gewinnt mit 4:1 in Regensburg Foto: Andreas Nickl

    Mit einem 4:1-Sieg geht der ESV Kaufbeuren ins Wochenende. Trotz einiger Verletzter spielten die Joker vor knapp 4300 Zuschauern stark auf.

    Unsere Analyse zum Spiel lesen Sie hier:

    Der Spielplan des ESVK

    • 19.09.2025, 20:00 Uhr – Blue Devils Weiden vs. ESV Kaufbeuren
    • 21.09.2025, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten Crimmitschau
    • 26.09.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Bietigheim Steelers
    • 28.09.2025, 17:00 Uhr – Düsseldorfer EG vs. ESV Kaufbeuren
    • 03.10.2025, 18:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EHC Freiburg
    • 05.10.2025, 17:00 Uhr – Lausitzer Füchse vs. ESV Kaufbeuren
    • 10.10.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Ravensburg Towerstars
    • 12.10.2025, 17:00 Uhr – Starbulls Rosenheim vs. ESV Kaufbeuren
    • 17.10.2025, 20:00 Uhr – Eisbären Regensburg vs. ESV Kaufbeuren
    • 19.10.2025, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EC Kassel Huskies
    • 24.10.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EV Landshut
    • 26.10.2025, 17:00 Uhr – Krefeld Pinguine vs. ESV Kaufbeuren
    • 31.10.2025, 19:30 Uhr – EC Bad Nauheim vs. ESV Kaufbeuren
    • 02.11.2025, 15:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Blue Devils Weiden
    • 14.11.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Düsseldorfer EG
    • 16.11.2025, 17:00 Uhr – Bietigheim Steelers vs. ESV Kaufbeuren
    • 21.11.2025, 19:30 Uhr – EHC Freiburg vs. ESV Kaufbeuren
    • 23.11.2025, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Lausitzer Füchse
    • 28.11.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Starbulls Rosenheim
    • 30.11.2025, 18:30 Uhr – Ravensburg Towerstars vs. ESV Kaufbeuren
    • 05.12.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Eisbären Regensburg
    • 07.12.2025, 17:00 Uhr – EC Kassel Huskies vs. ESV Kaufbeuren
    • 12.12.2025, 19:30 Uhr – EV Landshut vs. ESV Kaufbeuren
    • 14.12.2025, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Krefeld Pinguine
    • 19.12.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EC Bad Nauheim
    • 21.12.2025, 17:00 Uhr – Eispiraten Crimmitschau vs. ESV Kaufbeuren
    • 23.12.2025, 19:30 Uhr – Lausitzer Füchse vs. ESV Kaufbeuren
    • 26.12.2025, 18:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EHC Freiburg
    • 28.12.2025, 17:00 Uhr – Düsseldorfer EG vs. ESV Kaufbeuren
    • 30.12.2025, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Bietigheim Steelers
    • 02.01.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten Crimmitschau
    • 04.01.2026, 18:30 Uhr – Blue Devils Weiden vs. ESV Kaufbeuren
    • 09.01.2026, 19:30 Uhr – Starbulls Rosenheim vs. ESV Kaufbeuren
    • 11.01.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Ravensburg Towerstars
    • 16.01.2026, 19:46 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EC Kassel Huskies
    • 18.01.2026, 17:00 Uhr – Eisbären Regensburg vs. ESV Kaufbeuren
    • 20.01.2026, 19:30 Uhr – Krefeld Pinguine vs. ESV Kaufbeuren
    • 23.01.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Blue Devils Weiden
    • 25.01.2026, 18:30 Uhr – EC Bad Nauheim vs. ESV Kaufbeuren
    • 30.01.2026, 19:30 Uhr – Bietigheim Steelers vs. ESV Kaufbeuren
    • 01.02.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Düsseldorfer EG
    • 06.02.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Lausitzer Füchse
    • 08.02.2026, 18:30 Uhr – EHC Freiburg vs. ESV Kaufbeuren
    • 10.02.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EV Landshut
    • 13.02.2026, 20:00 Uhr – Ravensburg Towerstars vs. ESV Kaufbeuren
    • 15.02.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Starbulls Rosenheim
    • 20.02.2026, 19:30 Uhr – EC Kassel Huskies vs. ESV Kaufbeuren
    • 22.02.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Eisbären Regensburg
    • 27.02.2026, 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. Krefeld Pinguine
    • 01.03.2026, 17:00 Uhr – EV Landshut vs. ESV Kaufbeuren
    • 06.03.2026, 19:30 Uhr – Eispiraten Crimmitschau vs. ESV Kaufbeuren
    • 08.03.2026, 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EC Bad Nauheim

    Das ist der ESV Kaufbeuren

    • Gründungsjahr: 1946
    • Stadion: Energie Schwaben Arena
    • Vereinsfarben: Rot und Gelb
    • Spitzname: Buron Joker
    • Platzierung 24/25: Platz 11 in der DEL2
    • Bekannte Namen des Vereins (Auswahl): Dieter Hegen, Stefan Ustorf, Alexander Sulzer, Sebastian Furchner, Patrick und Jochen Reimer, Dieter Medicus, Robert Dietrich und weitere
    • Struktur: 2015 - Gründung der Spielbetriebs GmbH. 2024: Umfirmierung in eine Co. KG
    • Geschäftsführung: Tobias Peukert
    • Sportleitung: Patrick Reimer

    Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast abonnieren und keine Folge verpassen

    Stockcheck abonnieren: Was bringt mir das?

    Wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in Ihrem Podcatcher abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Stockcheck. Die Audiodatei wird automatisch im WLAN heruntergeladen - so können Sie unseren Eishockey-Podcast auch unterwegs sorgenfrei hören. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtigung bei der Veröffentlichung einer neuen Folge. Gehörte Episoden werden bei den meisten Podcast-Apps automatisch vom Gerät gelöscht.

