Ex-Comet Kilian Zierer verpasst Sprung in den NFL-Kader der Cleveland Browns

Kilian Zierer muss weiter auf seine NFL-Chance warten. Der American Football-Spieler, der 2018 im Nachwuchs der Allgäu Comets spielte, verpasste den Sprung in den 53-Mann-Kader der Cleveland Browns. Das Team aus dem US-Bundesstaat Ohio hatte Zierer erst vor wenigen Wochen in den Vorbereitungskader aufgenommen, die entscheidende Kadernominierung blieb nun aber aus.

Kilian Zierer war bereits bei den Houston Texans und den Atlanta Falcons

Davor probierte der gebürtige Münchner, der während seiner Zeit bei den Comets mit seiner Familie in Waltenhofen lebte, sein Glück bei den Houston Texans und den Atlanta Falcons. 2023 wurde der Left Tackle in Houston von einer schweren Knöchelverletzung ausgebremst.

NFL-Saison beginnt mit Duell zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys

Wahrscheinlich ist, dass Cleveland den ehemaligen Kometen im Rahmen des International Player Pathway Programs (IPP) bei sich behält. Dieses Programm erlaubt den NFL-Teams, internationale Spieler im Practice Squad unterzubringen, aus dem sie dann für NFL-Einsätze „hochgezogen“ werden können.

Sieben deutsche Spieler wurden von NFL-Teams entlassen

Neben Zierer wurden auch andere deutsche Spieler wie Fullback Jakob Johnson (Houston Texans), Kicker Lenny Krieg (Atlanta Falcons), Offensive Lineman Leander Wiegand (New York Jets), Offensive Tackle Lorenz Metz (Tampa Bay Buccaneers), Tight End Maximilian Mang (Indianapolis Colts) und Linebacker Julius Welschof (Pittsburgh Steelers) entlassen. Die NFL-Saison beginnt in der deutschen Nacht zum 5. September mit der Partie der Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys.