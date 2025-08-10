Football: Ex-Comet Kilian Zierer landet in Cleveland - und unternimmt dort den nächsten NFL-Anlauf

Hinter Kilian Zierer liegt ein turbulentes Wochenende. Vor einer Woche wurde der Offensive Tackle von den Atlanta Falcons entlassen, nachdem das Franchise ihn erst Anfang Februar unter Vertrag genommen hatte.

Kilian Zierer spielte schon für die Allgäu Comets

Doch kaum 24 Stunden später hat der gebürtiger Münchner, der dann mit seiner Familie in Waltenhofen lebte, bereits ein neues Team gefunden. Die Cleveland Browns haben ihn vom Waiver Wire geholt, sodass Zierer weiter um einen Platz im 53-Mann-Kader kämpfen kann.

Zierer, der auch 2018 im Nachwuchs der Allgäu Comets spielte, bringt er imposante Maße mit: Mit einer Körpergröße von 2,01 Meter und einem Gewicht von rund 142 Kilogramm hat der 25-Jährige eigentlich ideale Voraussetzungen für einen Tackle. Er kam zwar erst mit 16 Jahren zum American Football, schaffte es aber über die Comets und das College of the Canyons nach Auburn, wo er 2022 alle Spiele als Left Tackle startete.

Nächste NFL-Chance bei den Cleveland Browns

Nach seiner Zeit am College unterschrieb er 2023 als Undrafted Free Agent bei den Houston Texans, verletzte sich jedoch im Trainingscamp am Knöchel. 2024 war Zierer Teil des „International Player Pathway Program“ und verbrachte die Saison im Trainingskader der Texans. Für Zierer bietet sich nun in Cleveland eine neue Chance, sich in der NFL festzuspielen.

Der Saisonstart der Browns ist für den 7. September geplant, wenn sie zuhause auf die Cincinnati Bengals treffen. Nach einer enttäuschenden Spielzeit 2024 mit nur drei Siegen stehen die Browns vor einem Umbruch. Die Konkurrenz in der AFC North ist groß, insbesondere mit Teams wie den Ravens, Steelers und Bengals.