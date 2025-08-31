Kilian Zierers nächste NFL-Station ist San Francisco

Nachdem er von den Cleveland Browns entlassen wurde, geht die Reise von Kilian Zierer bei den San Francisco 49ers weiter. Der 25-Jährige, der 2018 im Nachwuchs der Allgäu Comets spielte und anschließend an ein College in den USA wechselte, wurde vergangene Woche von den Cleveland Browns entlassen.

Kilian Zierer bekommt neue Chance bei den San Francisco 49ers

Nun bekam Zierer von den 49ers einen Platz im Practice Squad. Für den Left Tackle ist San Francisco die vierte Station in der NFL - nach Houston, Atlanta und Cleveland. Auf sein Debüt in der nordamerikanischen Profiliga wartet der gebürtige Münchner noch.

San Francisco 49ers: Top-Stars wie George Kittle im Kader

Mit Top-Stars wie Christian McCaffrey oder George Kittle zahlen die San Francisco 49ers zu den Schwergewichten in der Liga. Nun kämpft Zierer an der Westküsten-Metropole darum, sich bis zum Saisonbeginn am kommenden Freitag oder danach für einen Platz im 53-Mann-Kader zu empfehlen.