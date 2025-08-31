Icon Menü
Ex-Comets Kilian Zierer probiert sein NFL-Glück nun in San Francisco

Kilian Zierer in der NFL

Kilian Zierers nächste NFL-Station ist San Francisco

Der ehemalige Comets-Spieler Kilian Zierer bekommt einen Platz im Trainingsteam der San Francisco 49ers. Für den Left Tackle ist es der vierte NFL-Klub.
Von Tobias Giegerich
    Der ehemalige Comets-Spieler Kilian Zierer (hier noch im Trikot der Houston Texans) hat einen Platz im Practice Squad der San Francisco 49ers ergattert.
    Der ehemalige Comets-Spieler Kilian Zierer (hier noch im Trikot der Houston Texans) hat einen Platz im Practice Squad der San Francisco 49ers ergattert. Foto: imago images

    Nachdem er von den Cleveland Browns entlassen wurde, geht die Reise von Kilian Zierer bei den San Francisco 49ers weiter. Der 25-Jährige, der 2018 im Nachwuchs der Allgäu Comets spielte und anschließend an ein College in den USA wechselte, wurde vergangene Woche von den Cleveland Browns entlassen.

    Kilian Zierer bekommt neue Chance bei den San Francisco 49ers

    Nun bekam Zierer von den 49ers einen Platz im Practice Squad. Für den Left Tackle ist San Francisco die vierte Station in der NFL - nach Houston, Atlanta und Cleveland. Auf sein Debüt in der nordamerikanischen Profiliga wartet der gebürtige Münchner noch.

    San Francisco 49ers: Top-Stars wie George Kittle im Kader

    Mit Top-Stars wie Christian McCaffrey oder George Kittle zahlen die San Francisco 49ers zu den Schwergewichten in der Liga. Nun kämpft Zierer an der Westküsten-Metropole darum, sich bis zum Saisonbeginn am kommenden Freitag oder danach für einen Platz im 53-Mann-Kader zu empfehlen.

