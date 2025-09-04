Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten
Sport im Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Golfspielen mit Eishockey-Trainern: Todd Warriner und Daniel Jun treffen sich in Rieden

ESVK-Trainer auf dem Golfplatz

Was machen Todd Warriner und Daniel Jun auf dem Golfplatz in Rieden?

Überraschender Besuch auf dem Golfplatz in Rieden: Der neue ESVK-Coach Todd Warriner geht auf die Runde - mit dem ehemaligen Joker-Trainer Daniel Jun.
Von Tobias Giegerich
    • |
    • |
    • |
    Eishockey-Experten unter sich: Zu einer Runde Golf trafen sich unter der Woche (von links) Daniel Jun (Trainer beim EV Füssen), Todd Warriner (Cheftrainer des ESV Kaufbeuren), Joey Lewis (Ex-ESVK-Spieler und jetzt Clubmanager Golfclub Bad Wörishofen), Andrew Donaldson (Co-Trainer ESV Kaufbeuren), Marc Pethke (Torwarttrainer ESV Kaufbeuren).
    Eishockey-Experten unter sich: Zu einer Runde Golf trafen sich unter der Woche (von links) Daniel Jun (Trainer beim EV Füssen), Todd Warriner (Cheftrainer des ESV Kaufbeuren), Joey Lewis (Ex-ESVK-Spieler und jetzt Clubmanager Golfclub Bad Wörishofen), Andrew Donaldson (Co-Trainer ESV Kaufbeuren), Marc Pethke (Torwarttrainer ESV Kaufbeuren). Foto: Tobias Giegerich

    Unerwartete Gäste tauchten am Donnerstagvormittag auf dem Golfplatz in Rieden auf. Der neue Trainer des ESV Kaufbeuren, Todd Warriner, traf sich mit Co-Trainer Andrew Donaldson und Torwarttrainer Marc Pethke zu einer Runde Golf.

    ESVK-Trainer treffen ehemaligen Joker Joey Lewis

    Über die Lage bei den Jokern wurde vor dem ersten Abschlag kurz gefachsimpelt, mit dem ehemaligen ESVK-Spieler Joey Lewis. Der 33-Jährige ist seit dieser Saison Clubmanager beim Golfclub Bad Wörishofen und begrüßte die Eishockey-Coaches.

    Die Eishockey-Trainer hatten sich zu der gemütlichen Runde im Vorfeld des Warrior-Cups verabredet, der von Freitag bis Sonntag findet in Kaufbeuren stattfindet. Neben den Jokern nehmen der EHC Red Bull München, die Nürnberg Ice Tigers und Glasgow Clan am Vorbereitungsturnier teil.

    Auch Daniel Jun stößt zur Golfrunde dazu

    Den Flight komplettierte Daniel Jun. Der 48-Jährige war bis Anfang des Jahres beim DEL2-Klub aus Kaufbeuren tätig, ehe sich der Verein von ihm trennte. Inzwischen ist Jun Trainer beim Eishockey-Oberligisten EV Füssen.

    Einige ehemalige Spieler des ESV Kaufbeuren, darunter John Lammers, Dani Bindels, Jacob Lagacé, waren als passionierte Golfer bekannt. Aus dem aktuellen Kader sind unter anderem die Neuzugänge D‘Artagnan Joly und Alec Zawatsky häufiger auf dem Golfplatz zu finden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden