Was machen Todd Warriner und Daniel Jun auf dem Golfplatz in Rieden?

Unerwartete Gäste tauchten am Donnerstagvormittag auf dem Golfplatz in Rieden auf. Der neue Trainer des ESV Kaufbeuren, Todd Warriner, traf sich mit Co-Trainer Andrew Donaldson und Torwarttrainer Marc Pethke zu einer Runde Golf.

ESVK-Trainer treffen ehemaligen Joker Joey Lewis

Über die Lage bei den Jokern wurde vor dem ersten Abschlag kurz gefachsimpelt, mit dem ehemaligen ESVK-Spieler Joey Lewis. Der 33-Jährige ist seit dieser Saison Clubmanager beim Golfclub Bad Wörishofen und begrüßte die Eishockey-Coaches.

Die Eishockey-Trainer hatten sich zu der gemütlichen Runde im Vorfeld des Warrior-Cups verabredet, der von Freitag bis Sonntag findet in Kaufbeuren stattfindet. Neben den Jokern nehmen der EHC Red Bull München, die Nürnberg Ice Tigers und Glasgow Clan am Vorbereitungsturnier teil.

Auch Daniel Jun stößt zur Golfrunde dazu

Den Flight komplettierte Daniel Jun. Der 48-Jährige war bis Anfang des Jahres beim DEL2-Klub aus Kaufbeuren tätig, ehe sich der Verein von ihm trennte. Inzwischen ist Jun Trainer beim Eishockey-Oberligisten EV Füssen.

Einige ehemalige Spieler des ESV Kaufbeuren, darunter John Lammers, Dani Bindels, Jacob Lagacé, waren als passionierte Golfer bekannt. Aus dem aktuellen Kader sind unter anderem die Neuzugänge D‘Artagnan Joly und Alec Zawatsky häufiger auf dem Golfplatz zu finden.