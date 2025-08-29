Janina Minge: „Will mit Wolfsburg Titel gewinnen“

Im Supercup der Frauen kommt es eine Woche vor dem Bundesliga-Saisonauftakt am Samstag (14 Uhr) zum Duell zwischen Doublesieger FC Bayern München und Vizemeister VfL Wolfsburg. Auf das Top-Spiel der beiden besten deutschen Frauenmannschaften fiebert auch Janina Minge (VfL Wolfsburg) hin. Die 26-Jährige aus Lindau, die das DFB-Team als Kapitänin bei der Europameisterschaft in der Schweiz bis ins Halbfinale geführt hatte, spricht in einem Interview mit dem Deutschen Fußball-Bund über …

… den Stellenwert des Supercups „Wir hatten einen großen Umbruch im Kader und viele neue Spielerinnen. Allzu viele Testspiele konnten wir nicht zusammen bestreiten. Von daher wissen wir noch nicht genau, wo wir stehen. Umso besser, dass wir direkt gegen den FC Bayern antreten. Einen cooleren Start in die neue Saison kann es kaum geben. Wenn wir defensiv stabil stehen, dann sind wir mit unseren offensiven Qualitäten immer in der Lage, dem Gegner Probleme zu bereiten. Ich gehe davon aus, dass es von Beginn an ein sehr offenes und spannendes Spiel sein wird.“

Im Supercup trifft der VfL Wolfsburg auf den FC Bayern München

… das Abschneiden in der Saison 2024/2025 „Für uns war die Vizemeisterschaft in erster Linie wichtig, um möglichst nah an der Spitze zu sein und uns auf dem direkten Weg für die Champions League zu qualifizieren. Dass wir dadurch auch den Supercup spielen dürfen, ist ein gewisses Extra, das wir gerne mitnehmen.“

… die Sehnsucht nach Titeln „Ich bin ganz klar nach Wolfsburg gekommen, um Titel zu gewinnen. Zugegeben: Der Supercup ist jetzt vielleicht nicht der wichtigste Wettbewerb von allen. Dennoch werden wir alles geben, um das Spiel am Samstag zu gewinnen und mit dem Pokal nach Hause zu fahren.

… die Auswirkungen des EM-Abschneidens und steigende Popularität „Ich denke, wir haben bei der Europameisterschaft dafür gesorgt, dass der Stellenwert des Frauenfußballs in Deutschland noch einmal gestiegen ist und noch mehr Fans in die Stadien kommen werden. Ich bin mir sicher, dass der Boom nicht nur einen Sommer anhält. Es ist in der Tat auch so, dass ich privat häufiger angesprochen und nach Fotos oder Autogrammen gefragt werde. Ich mache das sehr gerne. Wenn ich spüre, dass ich ein Vorbild für kleine Kinder sein kann, dann macht mich das stolz.“

Neuer VfL-Trainer: Das sagt Janina Minge

… den neuen Wolfsburg-Trainer Stephan Lerch, der aus Hoffenheim kam „Ich würde sagen, dass wir super miteinander klarkommen. Dass es einige taktische Veränderungen und auch sonst einige Neuerungen gibt, gefällt mir.“

… ihre Rolle auf dem Platz „Es ist kein Geheimnis, dass ich am liebsten im zentralen Mittelfeld auf der Sechser- oder Achterposition spiele. Ich habe inzwischen aber auch viele positive Erfahrungen in der Innenverteidigung gesammelt. Von daher möchte ich mich da gar nicht festlegen, zumal es im Laufe einer Saison auch immer mal wieder Situationen geben kann, in denen Umstellungen einfach notwendig sind.“

… die Ziele für die kommende Saison „Wie gesagt: Ich möchte mit Wolfsburg Titel gewinnen. Zuletzt hatte Bayern München einen gewissen Vorsprung im Meisterschaftsrennen. Den wollen wir aufholen und ganz oben mitspielen. Dazu ist es unser Anspruch, auch international in der Champions League möglichst lange dabei zu sein. Ich glaube außerdem nicht, dass Bayern und Wolfsburg die Meisterschaft unter sich ausmachen werden. Da gibt es noch einige Teams, die ebenfalls oben angreifen können und wollen.“ (az)