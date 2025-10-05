AZ-Talk mit Kevin Volland im Medienzentrum der Allgäuer Zeitung - jetzt Karten sichern

Er ist mitverantwortlich für eine neue Euphorie beim Fußball-Drittligisten TSV 1860 München: Kevin Volland. Der 33-jährige Profi aus Marktoberdorf zählt auch bei den Löwen-Fans in der Region zu den Hoffnungsträgern auf eine Rückkehr in die 2. Bundesliga. Vollblut-Stürmer Volland hat die Erwartungen nach seiner Rückkehr bisher erfüllt und bewiesen, dass er seine Karriere bei seinem Herzens- und Heimatklub nicht nur ausklingen lässt.

Kevin Volland zu Gast im AZ-Medienzentrum

Über seine aktuelle Situation bei den „Sechzgern“ sowie über seine Karriere in der Bundesliga, bei AS Monaco und im Nationalteam wird Volland in Kürze ausführlich Auskunft geben. Er ist am Donnerstag, 9. Oktober, ab 19 Uhr, Gast beim AZ-Talk im Allgäuer Medienzentrum in Kempten. Im Gespräch mit AZ-Sportredakteur Thomas Weiß werden auch sein Privat- und Familienleben und die Schattenseiten des Profitums zur Sprache kommen.

Kevin Volland im Fußball-Talk: Hier gibt es Karten

Karten gibt es ab sofort bei der Allgäuer Zeitung Kempten und Kaufbeuren, der Memminger Zeitung, beim Allgäuer Anzeigeblatt und dem Westallgäuer – oder online über die Allgäuer Zeitung oder Eventim.

Für Abonnenten unserer Zeitung kosten die Tickets 7 Euro, für Nicht-Abonnenten 13 Euro.