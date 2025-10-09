So lief der AZ-live-Talk mit Kevin Volland

Tiefe Einblicke in seine Karriere als Profi-Fußballer, aber auch in sein Privatleben hat Kevin Volland am Donnerstagabend im Allgäuer Medienzentrum in Kempten gegeben. Beim AZ-live-Talk mit Sportchef Thomas Weiß sprach der 33-jährige Marktoberdorfer nicht nur über seine Verletzung und die sportliche Misere bei seinem Klub 1860 München, sondern auch seine Karriere im Verein und in der Nationalmannschaft.

Kevin Volland: Eine Reise von München über Monaco nach Thalhofen

Aber auch das Leben abseits der Stadien kam nicht zu kurz, sei es in Monaco oder im heimischen Thalhofen. Die 80 Besucher lauschten etwa gespannt Vollands Erlebnissen mit dem Golfball, im Bierzelt auf dem Oktoberfest oder dem Vergleich mit seinem Bruder Robin, was das Stehvermögen bei Partys betrifft.

Ein gut gelaunter Kevin Volland blickte beim AZ-live-Talk nicht nur auf seine bisherige Karriere zurück, sondern stellte sich auch den Fragen der Zuschauer.

Ehemaliger Lehrer überrascht Kevin Volland beim AZ-live-Talk

Besonderer Höhepunkt: Der Auftritt des früheren Eishockey-Spielers (Olympia-Teilnehmer 1972) und ehemaligen Lehrers von Kevin Volland, Werner Modes. Der 76-Jährige verriet, wie Volland in der Schule tickte und warum er früh das fußballerische Talent des Allgäuers erkannte.

