Weil das 3:0 nicht fiel: Kaufbeuren verliert gegen den Letzten

Der ESVK hat am Sonntag drei Punkte hergeschenkt. Die Joker mussten sich dem Letzten aus Crimmitschau mit 2:4 geschlagen geben.

In einem munter gestarteten Spiel war es Colby McAuley, der nach sieben Minuten die erste große Kaufbeurer Chance hatte. Das 1:0 fiel drei Minuten später, als Sami Blomqvist aus kurzer Distanz zwischen die Beine von Eispiraten-Keeper Oleg Shilin traf.

Crimmitschau wirkte danach verunsichert. ESVK-Kapitän Simon Schütz ließen sie in der 15. Minute passieren. Ohne Gegenwehr kam Schütz zum Abschluss: 2:0.

Knackpunkt doppelte Überzahl

Im Mittelabschnitt hätte das 3:0 fallen müssen. Kaufbeurens Neuzugang Ryan Valentini hatte es auf dem Schläger (25.), kurz danach spielte der ESVK volle zwei Minuten in doppelter Überzahl. Jubel blieb aus. Erneut Valentini und Blomqvist scheiterten in der 29. Minute an Shilin. In einem strafenreichen Mittelabschnitt kam Crimmitschau dann besser in die Partie. Die Gäste nutzten ihre Überzahl. Saponari verkürzte in der 34. Minute.

Deutlich dominant spielten die Eispiraten zu Beginn des Schlussabschnitts, Kaufbeuren war nur noch Beifahrer. Die für die Hausherren richtig bittere Folge: Justin Büsing traf erst zum 2:2 und netzte dann elf Sekunden später nochmals an. Letzteres Tor wurde aberkannt, nachdem die Schiedsrichter mehrere Minuten lang den Videobeweis bemüht hatten.

Als sich Kaufbeuren gerade ein paar gute Chancen erspielt hatte, netzte Crimmitschau zum 3:2 ein, wenig später musste der Kaufbeurer Anhang das 4:2 über sich ergehen lassen.

