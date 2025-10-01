Icon Menü
Skispringer Minitournee beim TSV Buchenberg: Stürze und starke sportliche Leistungen

Nachwuchsskispringen

Stürze überschatten die Minitournee beim TSV Buchenberg

Bei der 40. Möbel-Löffler-Minitournee des TSV Buchenberg stürzen einige Nachwuchssportler. Größere Verletzungen gibt es nicht, dafür sportliche Glanzlichter.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    50 Nachwuchsskispringer gingen bei der 40. Möbel-Löffler-Minitournee des TSV Buchenberg an den Start. Der Sprungwettbewerb fand auf den K15- und K35-Schanzen in Buchenberg statt. Das Foto zeigt Mattis Fey vom SC Partenkirchen.
    50 Nachwuchsskispringer gingen bei der 40. Möbel-Löffler-Minitournee des TSV Buchenberg an den Start. Der Sprungwettbewerb fand auf den K15- und K35-Schanzen in Buchenberg statt. Das Foto zeigt Mattis Fey vom SC Partenkirchen. Foto: Jürgen Heidl

    Die Bedingungen bei nasskaltem Wetter waren nicht optimal für die Nachwuchswintersportler, die bei der zweiten Station der Möbel-Löffler-Minitournee auf den Schanzen des TSV Buchenberg an den Start gingen.

