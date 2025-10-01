Stürze überschatten die Minitournee beim TSV Buchenberg

Die Bedingungen bei nasskaltem Wetter waren nicht optimal für die Nachwuchswintersportler, die bei der zweiten Station der Möbel-Löffler-Minitournee auf den Schanzen des TSV Buchenberg an den Start gingen.

Redaktion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87474 Buchenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Möbel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis