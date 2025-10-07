Dieses Tischtennis-Talent des TSV Durach ist jetzt angekommen

Den größten Erfolg in ihrer noch jungen Laufbahn feierte die zehnjährige Marla Hock beim bayerischen Top 14-Ranglistenturnier in Thannhausen. Das Tischtennistalent des TSV Durach belegte bei den Mädchen U11 (bis 11 Jahre) Platz zwei. Von 13 Partien verlor sie nur eine – gegen die ungeschlagene Siegerin Clara Heim (TV Poppenlauer). Die Teilnehmerinnen hatten sich zuvor über Bezirks- und Verbandsbereichsturniere für die bayerische Endrunde qualifiziert.

Erster großer Erfolg für Tischtennis-Talent Marla Hock

Zum Tischtennis kam Marla Hock vor zweieinhalb Jahren, als Vater Matthias sie und ihren Bruder Jonas mit ins Training zum ASV Hegge nahm. Anfangs habe es ihr nicht gefallen. „Erst nach einem Vierteljahr ging es richtig los“, sagt Matthias Hock. Neben dem Tischtennis geht Marla außerdem zweimal die Woche ins Judo-Training.

Marla Hock: Vom ASV Hegge zum TSV Durach

Da sich die Trainingszeiten überschnitten, wechselte sie schon bald nach Durach. Dort gefallen ihr die disziplinierten Einheiten und das Trainerteam, welches sie auch auf Turnieren betreut. Erste Wettkampferfahrung sammelte sie bei den Minimeisterschaften, wo sie den bayerischen Entscheid erreichte und dort Zweiter wurde. Mittlerweile trainiert sie in Durach einmal pro Woche in der stärksten Leistungsgruppe mit meist deutlich älteren Jungen und Mädchen. Durachs Jugendtrainer Sigi Holzknecht sagt über Marla: „Sie hat eine saubere Technik und eine richtig gute Beinarbeit“. Und sie gönne sich im Training keine Pausen.

Inzwischen steht im heimischen Keller eine Tischtennisplatte, wo Hock mit ihrem Bruder und ihrem Papa bei Bedarf weitere Trainingseinheiten einlegt. Für sie beginnt jetzt der Punktspielbetrieb in der dritten Duracher Jugendmannschaft. Bei der anstehenden Bezirkseinzelmeisterschaft geht sie erstmals in der nächsthöheren Altersklasse (U13) an den Start.