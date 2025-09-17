Neue Pläne: Warum Volleyballerin Isabel Martin plötzlich nach Deutschland wechselt

Das kommt überraschend: Volleyballerin Isabel Martin kehrt aus den USA nach Deutschland zurück – allerdings nur für zwei Monate. Die 24-Jährige aus Mauerstetten erhielt beim Volleyball-Bundesligisten USC Münster einen Vertrag bis zum 24. November.

Eigentlich war Martins Plan, sich vor dem Saisonauftakt bei ihrem neuen US-Team aus Dallas in Houston vorzubereiten. Dort lebt die Ostallgäuerin seit Kurzem mit ihrem Freund, NFL-Quarterback Graham Mertz (Houston Texans) zusammen. Dann kam aber die Anfrage des Bundesligisten aus Münster, der mit der Verpflichtung Martins auf den langfristigen Ausfall von Außenangreiferin Elena Kömmling reagiert.

Deshalb spielt Isabel Martin bis Ende November für Münster

„Das war echt total kurzfristig. Aber es macht für beide Seiten Sinn“, sagt die 24-Jährige. „Für mich ist es eine gute Vorbereitung auf das, was mich dann in der amerikanischen Profiliga erwartet.“ Somit spielt Martin nun bis Ende November in Münster, ehe es für die 24-Jährige zurück in die USA geht.

Ihr neues deutsches Team hat Außenangreiferin bereits kennengelernt. Seit letzter Woche ist Martin in Nordrhein-Westfalen, am Samstag verfolgte sie den 3:1-Testspielsieg der USC-Volleyballerinnen gegen Apollo Borne (Niederlande) als Zuschauerin. „Die Reise hat 18 Stunden gedauert. Ich hatte an den ersten Tagen ordentlich mit dem Jetlag zu kämpfen“, sagt Martin. Inzwischen hat sie die ersten Trainingseinheiten in Münster absolviert.

Mit ihrer neuen Teamkollegin Emilia Jordan spielte Martin in diesem Sommer schon für das deutsche Team bei den Welthochschulspielen. Dort überzeugte die Ostallgäuerin auch die USC-Verantwortlichen. „Wir hoffen, dass sie nach einer kurzen Eingewöhnungsphase schnell ins System findet und uns in den kommenden Wochen verstärkt“, wird der Sportliche Leiter Ralph Bergmann in einer Mitteilung des USC Münster zitiert.

Deutsche Teams profitieren von neuer Struktur der US-Profiligen

Die Verpflichtung markiert für den Volleyball-Bundesligisten zugleich einen Wandel auf dem Transfermarkt. Während europäische Vereine bislang oft Spielerinnen nach der US-Collegesaison zum Jahresende verpflichteten, profitiert der USC nun von der neuen Struktur der US-Profiligen, die erst im Januar in den Spielbetrieb einsteigen. Dann wird auch Martin ihr erstes Spiel für Dallas in der Major League Volleyball bestreiten.

Zunächst ist die 24-Jährige aber stolz auf die unerwartete Gelegenheit, wieder in Deutschland zu spielen. „Ich freue mich sehr, offiziell Teil des USC Münster zu sein. Nach spannenden Stationen in meiner Karriere ist es für mich etwas ganz Besonderes, wieder in meinem Heimatland auf dem Feld zu stehen – das fühlt sich wie ein Stück Zuhause an“, sagt Martin.

Isabel Martin: Zum Saisonstart geht es gegen Meister Schwerin

Zum Bundesliga-Auftakt am Sonntag, 12. Oktober, steht für Münster gleich das Heimspiel gegen den amtierenden Meister SSC Schwerin an. „Auch wenn meine Zeit in Münster begrenzt ist, ist mein Ziel klar: Ich möchte in dieser kurzen Zeit viel bewirken – sportlich wie menschlich. Ich bringe Erfahrung und Leidenschaft mit und will das Team auf und neben dem Feld unterstützen, um gemeinsam Erfolge zu feiern“, sagt Martin.