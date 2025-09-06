Icon Menü
Volleyballerin Isabel Martin spielt künftig in Dallas - und zieht mit ihrem Freund nach Houston

Allgäuerin und NFL-Spieler

Volleyballerin Isabel Martin: Ihr Freund ist ein NFL-Quarterback

Für Volleyballerin Isabel Martin beginnt ein neuer Lebensabschnitt in Texas. In Houston und Dallas liegt die private und sportliche Zukunft der 24-Jährigen.
Von Tobias Giegerich
    • |
    • |
    • |
    Volleyballerin Isabel Martin aus Mauerstetten spielt künftig für das Profiteam aus Dallas - und wohnt mit ihrem Freund, dem Football-Spieler Graham Mertz, in Houston.
    Volleyballerin Isabel Martin aus Mauerstetten spielt künftig für das Profiteam aus Dallas - und wohnt mit ihrem Freund, dem Football-Spieler Graham Mertz, in Houston. Foto: Graham Mertz/Instagram

    In Texas hat Isabel Martin ihr sportliches und privates Glück gefunden. Dass sich dort alles zusammenfügen würde, hätte die 24-Jährige aus Mauerstetten noch vor wenigen Wochen selber kaum gedacht. Aber nun hat Martin im „Lone Star State“ (auf deutsch: Bundesstaat des einsamen Sterns, angelehnt an das Wappen von Texas) nicht nur eine neue sportliche Heimat gefunden – sondern kann dort auch die Zeit mit ihrem Freund Graham Mertz genießen.

