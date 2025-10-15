Zuständig für 4600 Quadratkilometer: Staatliches Bauamt bekommt neue Leitung

Was verbindet Kasernen, Klöster, Gerichtsgebäude, die Hochschule Kempten und nicht zu vergessen das neue Weltkulturerbe Neuschwanstein? Sie alle gehören in die Verantwortung des Staatlichen Bauamtes Kempten. Zudem betreut die Behörde über 1100 Kilometer Bundes- und Staatsstraßen.

Auch für Großprojekte wie den B12-Ausbau zwischen Kempten und Buchloe zeichnet das Bauamt verantwortlich. Seit August haben die 280 Beschäftigten einen neuen Leiter: Baudirektor Bernd Wenninger, zuvor Bereichsleiter beim Staatlichen Bauamt Krumbach, hat die langjährige Chefin Claudia Bodenstab abgelöst.

Staatliches Bauamt Kempten ist zuständig für 4600 Quadratkilometer

Zudem erhielt der Bereich Straßenbau mit der Allgäuerin Sonja Baumberger eine neue Chefin. Die Baudirektorin aus Markt Rettenbach, die ihre Karriere als Bauzeichnerin begonnen hatte, trat die Nachfolge von Michael Neupert an. Diesem untersteht künftig der Bereich Ingenieurbau in der Landesbaudirektion München. Der doppelte Führungswechsel wurde am Dienstag im Fürstensaal der Residenz offiziell besiegelt.

Welche Bedeutung das Staatliche Bauamt für die Region hat, machen zwei Zahlen deutlich, die beim Festakt genannt wurden: Der Zuständigkeitsbereich umfasst 4600 Quadratkilometer, also halb Schwaben - und allein für den Straßen- und Radwegbau wurden in den vergangenen Jahren etwa 500 Millionen Euro investiert. Komplimente für die große Leistungsfähigkeit der Behörde gab es in der Residenz von vielen Seiten.

20 Millionen in Schloss Neuschwanstein investiert

„Was wäre die beliebte Touristen-Tour ,Europa in acht Tagen‘ ohne Schloss Neuschwanstein?“, verwies Regierungspräsidentin Barbara Schretter etwa auf die herausfordernde Sanierung des Märchenschlosses, in das unter Regie des Bauamtes allein in jüngerer Vergangenheit über 20 Millionen Euro investiert wurden.

Dies alles habe Claudia Bodenstab, die neun Jahre lang Behördenleiterin und Hochbau-Verantwortliche in einer Person war, „mit Erfahrung und Sachverstand“ gemanagt. Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle verwies auf die ausgeprägte menschliche Ader der frischgebackenen Pensionärin, aber auch auf das intensive Miteinander, das Kommunen und Landkreise mit dem Bauamt verbinde.

Baustellen in Ottobeuren, Kempten oder Sonthofen

Mehrfach wurde beim Festakt auf die breite Verantwortung der Behörde und die Vielzahl der Projekte verwiesen: Die Erweiterung der Hochschule Kempten gehört ebenso dazu wie die Außensanierung der Kemptener Lorenz-Basilika, der Neubau von Polizeigebäuden, Gerichten und Finanzämtern oder die aufwendige Sanierung der Generaloberst-Beck-Kaserne in Sonthofen.

„Die vielfältigen Aufgaben unter herausfordernden Rahmenbedingungen“ erforderten exzellente Mitarbeiter, betonte Daniel Oden von der Hochbau-Abteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr. Wobei der Fachkräftemangel auch das Bauamt treffe - etwa im Bereich der Straßenmeistereien mit ihren insgesamt 100 Beschäftigten.