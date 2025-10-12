Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Colomansritt in Schwangau soll immaterielles Kulturerbe werden

Schwangau

Erhält Schwangau mit dem Colomansritt bald ein zweites Weltkulturerbe?

Ministerpräsident Markus Söder verspricht bei traditioneller Pferdeprozession in Schwangau am Sonntag, den Antrag als immaterielles Kulturerbe zu unterstützen.
Von Benedikt Siegert
    • |
    • |
    • |
    Die traditionelle Pferdewallfahrt zur Colomanskirche könnte bald immaterielles Kulkturerbe werden. Ministerpräsident Markus Söder unterstützt den Antrag.
    Die traditionelle Pferdewallfahrt zur Colomanskirche könnte bald immaterielles Kulkturerbe werden. Ministerpräsident Markus Söder unterstützt den Antrag. Foto: Benedikt Siegert

    In Schwangau könnte es schon bald ein zweites Weltkulturerbe geben. Nachdem erst vor wenigen Monaten Schloss Neuschwanstein dieses Prädikat von der Unesco verliehen bekam, könnte jetzt auch ein Brauch in der Gemeinde geadelt werden, der bis ins Mittelalter zurückreicht: der Colomansritt. Am Sonntag fand die feierliche Prozession und Segnung wieder wie traditionell am zweiten Oktoberwochenende statt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden