Erhält Schwangau mit dem Colomansritt bald ein zweites Weltkulturerbe?

In Schwangau könnte es schon bald ein zweites Weltkulturerbe geben. Nachdem erst vor wenigen Monaten Schloss Neuschwanstein dieses Prädikat von der Unesco verliehen bekam, könnte jetzt auch ein Brauch in der Gemeinde geadelt werden, der bis ins Mittelalter zurückreicht: der Colomansritt. Am Sonntag fand die feierliche Prozession und Segnung wieder wie traditionell am zweiten Oktoberwochenende statt.
Schwangau
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden