Die Rückreisewelle rollt: Hier stehen Autofahrer aktuell im Stau

Stau in Österreich und in Bayern aktuell: Da kommen sie wieder nach Hause – nur etwas langsamer: Zahlreiche Ferien-Rückkehrer müssen schon heute am Freitag mit stockendem Verkehr und Behinderungen in Richtung Allgäu rechnen. Wir geben das ganze Wochenende den Überblick.

Staumelder in Bayern, Österreich und am Brenner aktuell

Brenner, Fernpass, Tauern-Autobahn, A7, A96, B19 und B12 – wo staut es sich heute am Freitag (12.9.2025), am Samstag und am Sonntag im Allgäu und wo benötigen Autofahrer aus Österreich, Italien und Kroatien besonders viel Geduld?

A7 Grenztunnel: Stau vor dem Grenztunnel in Richtung Deutschland. Zeitverlust: 20 Minuten.

A7 : Ab dem Kreuz Memmingen immer wieder stockender Verkehr in Richtung Norden. Südwärts freie Fahrt.

A96 : Freie Fahrt.

Fernpass : Stau nordwärts vor Lermoos und Reutte. Autofahrer brauchen rund 30 Minuten länger.

Brenner : Aktuell noch freie Fahrt auf dem Brenner selbst. Vor Innsbruck Stau mit etwa 30 Minuten Zeitverlust laut ASFINAG.

Tauernautobahn : Milde Verzögerung von 20 Minuten in Richtung Salzburg.

B12 : Freie Fahrt. Ausgenommen die Baustelle zwischen Wildpoldsried und Kempten. Hier müssen Autofahrer der Umleitung folgen .

B19 : Freie Fahrt. ( Stand 12. September 2025 / 13 Uhr )

ADAC-Stauprognose: Am meisten Verkehr am Freitagnachmittag und Samstagvormittag

Laut aktueller ADAC-Stauprognose bringt das zweite September-Wochenende noch einmal viel Verkehr ins Allgäu. Dabei spielen neben den Urlaubsrückkehrern auch Wochenend-Ausflügler, Bergwanderer sowie die Späturlauberinnen, die nicht an Ferientermine gebunden sind, eine Rolle. Auch der Berufsverkehr zieht inzwischen wieder an.

Am vollsten – und damit am ungünstigsten für Autofahrer – soll es dabei laut ADAC auf den Autobahnen am Freitagnachmittag, 12. September, sowie Samstagvormittag, 13. September, werden. Doch auch am Sonntag, 14. September, drohe generell eine hohe Staugefahr.

Staustrecken in Bayern: Auf diesen Autobahnen drohen Staus

Der ADAC nennt zudem die besonders belasteten Staustrecken. Folgende Verbindungen, die entweder komplett oder teilweise durch Bayern führen, sind jeweils in beiden Fahrtrichtungen betroffen:

A3: Passau – Nürnberg – Frankfurt

A6: Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7: Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg

A8: Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

A9: München – Nürnberg – Halle/Leipzig

A93: Kufstein – Inntaldreieck

A95/B2: München – Garmisch-Partenkirchen

A96: München – Lindau

A99: Umfahrung München

Dazu kommen die stauträchtigen Strecken Brenner, Tauernautobahn und Fernpass.