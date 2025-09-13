Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Grenztunnel in Füssen: Tiroler Politiker Hans Dreier wirft Bundespolizei Schikane vor

Vorwürfe gegen Bundespolizei

Grenzkontrollen bei Füssen: Tiroler Politiker wirft Bundespolizei Schikane vor

Sind die Grenzkontrollen bei Füssen Schikane? Diesen Verdacht äußert ein Tiroler Lokalpolitiker. Was die Bundespolizei zu den Vorwürfen sagt.
Von Matthias Matz
    • |
    • |
    • |
    Im Gegensatz zum Pfändertunnel bei Lindau wird der Verkehr am Grenztunnel Füssen von der Bundespolizei einspurig durch die Kontrollstelle geleitet.
    Im Gegensatz zum Pfändertunnel bei Lindau wird der Verkehr am Grenztunnel Füssen von der Bundespolizei einspurig durch die Kontrollstelle geleitet. Foto: Tobias Schuhwerk (Archiv)

    Ferienzeit ist Reisezeit und damit auch Stauzeit am A7-Grenztunnel bei Füssen. Davon betroffen sind sowohl die deutsche als auch die österreichische Seite. Doch sind die Staus auf Tiroler Seite in Richtung Norden von der Bundespolizei so gewollt? Gar Schikane und eine Retourkutsche für die Staus, die sich durch die österreichische Blockabfertigung auf deutscher Seite bilden? Diesen Verdacht äußert der Tiroler Hans Dreier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden