Grenzkontrollen bei Füssen: Tiroler Politiker wirft Bundespolizei Schikane vor

Ferienzeit ist Reisezeit und damit auch Stauzeit am A7-Grenztunnel bei Füssen. Davon betroffen sind sowohl die deutsche als auch die österreichische Seite. Doch sind die Staus auf Tiroler Seite in Richtung Norden von der Bundespolizei so gewollt? Gar Schikane und eine Retourkutsche für die Staus, die sich durch die österreichische Blockabfertigung auf deutscher Seite bilden? Diesen Verdacht äußert der Tiroler Hans Dreier.

Matthias Matz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundespolizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schikane Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis