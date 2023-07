Auto der Feuerwehr nach A7-Unfall beiseitegefahren: Wer war der Übeltäter?

Die schier unfassbare Aktion eines Verkehrsteilnehmers auf der A7 bei Altenstadt löst eine Welle der Empörung aus. Doch kann der Täter ermittelt werden?

05.07.2023 | Stand: 16:35 Uhr

Nicht nur durch unsere Berichterstattung schlägt der Vorfall jetzt in der Öffentlichkeit hohe Wellen. Ein Facebook-Post der FeuerwehrAltenstadt dazu, geht inzwischen ebenfalls viral. "An Dreistigkeit nicht zu überbieten", heißt es da zu dem, was am Sonntag nach einem Unfall an der A7-Auffahrt Altenstadt passiert war: Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr wurde einfach mal so beiseite gefahren. Auch die Absperrung wurde entfernt. Vermutlich weil ein Verkehrsteilnehmer es eilig hatte. Doch kann dieser Übeltäter je ermittelt werden? Und welche Strafe droht ihm?

