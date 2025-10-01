Icon Menü
Unfälle im Allgäu: Auf diesen Straßen kracht es innerorts besonders häufig

Mit Übersichtskarten

Auf diesen Straßen im Allgäu passieren am häufigsten Unfälle

Die meisten Unfälle im Allgäu ereignen sich nicht auf Landstraßen oder Autobahnen. Häufiger kracht es innerorts – und zwar auf diesen Abschnitten.
Von Tobias Schuhwerk
    Zahlreiche Unfälle passierten laut Statistik 2024 in der Beethovenstraße in Kempten.
    Zahlreiche Unfälle passierten laut Statistik 2024 in der Beethovenstraße in Kempten. Foto: Martina Diemand

    Die meisten Verkehrsunfälle mit verletzten Menschen im Allgäu ereignen sich innerhalb von Ortschaften - und nicht, wie häufig angenommen, auf Landstraßen oder Autobahnen. Das veranschaulicht der Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Er zeigt einige Straßenabschnitte im Allgäu, auf denen im Jahr 2024 mehrere Dutzend Menschen verletzt wurden. Diese Teilstücke befinden sich allesamt in Städten - und zwar in Kempten, Memmingen, Kaufbeuren und Lindau.

