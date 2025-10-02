Auf diesen Straßen im Allgäu passieren am häufigsten Unfälle

Die meisten Verkehrsunfälle mit verletzten Menschen im Allgäu ereignen sich innerhalb von Ortschaften - und nicht, wie häufig angenommen, auf Landstraßen oder Autobahnen. Das veranschaulicht der Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Er zeigt einige Straßenabschnitte im Allgäu, auf denen im Jahr 2024 mehrere Dutzend Menschen verletzt wurden. Diese Teilstücke befinden sich allesamt in Städten - und zwar in Kempten, Memmingen, Kaufbeuren und Lindau.
Mit Übersichtskarten
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden