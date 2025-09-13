Diese sechs Veranstaltungen sorgen am Wochenende für Spaß im Allgäu

Veranstaltungen heute im Allgäu: Nicht alles in der Region steht dieses Wochenende im Zeichen der Viehscheide. Auch darüber hinaus stehen einige Events bis einschließlich Sonntag an. Von Spielemesse bis Heimatfest – diese Veranstaltungen sollten Sie nicht verpassen:

End of Summer-Festival 2025 in Willofs

Alpsommer- und Heimatfest in Maierhöfen

Gamesvention in Kempten

Weinfest in Memmingen

Allgäus Finest Festival 2025 in Wangen im Allgäu

Viehscheide im Allgäu

End of Summer-Festival 2025 in Willofs

Das Festival „End of Summer“ findet Freitag und Samstag am Gasthof Obermindeltal in Willofs (bei Obergünzburg) statt. In diesem Jahr rockt unter anderem Peter Bursch und seine Bröselmaschine die Bühne. Auf zwei Zeltbühnen spielen darüber hinaus zehn Bands unterschiedlicher Genres wie Rock, Reggae, Prog, Folk, Punk und Hip Hop. Zusätzlich legen DJs Musik zwischen Electro und Flower Power auf.

Das gesamte Line-Up finden Sie hier. Tickets gibt es nur noch an der Abendkasse. Am Ortsrand stehen ausreichend Parkplätze und ein großzügiges Campinggelände zur Verfügung.

Alpsommer- und Heimatfest in Maierhöfen

Einen Alpabtrieb gibt es in Maierhöfen im Westallgäu seit dem Jahr 2022 nicht mehr. Gefeiert wird trotzdem: Auf dem Sportplatz in der Nähe des Ibergzentrums steht das große Festzelt, in dem Besucher ab Donnerstag insgesamt vier Tage lang Party machen können. Wer mit dem Auto ankommt, kann auf allen öffentlichen Parkplätzen in Maierhöfen kostenlos parken.

Neben Live-Musik gibt es einen Heimatabend, Kinderspiele, Schellenwürfeln, einen Krämermarkt und ein Oldtimertreffen. Das vollständige Programm finden Sie hier. Veranstaltet wird das Fest vom Viehscheid-Verein, die Einnahmen kommen den Vereinen in Maierhöfen zugute.

Gamesvention in Kempten

Bereits zum zehnten Mal lädt Kempten das gesamte Wochenende und rund um die Uhr zur größten Spielemesse im Allgäu. Besucher können hier 48 Stunden lang analoge und digitale Spiele auf einer Fläche von etwa 800 Quadratmetern ausprobieren und sich mit anderen Spiele-Enthusiasten vernetzen.

Mehr als 400 Spiele stehen zum Ausleihen bereit, dazu kommen mehr als 60 Events – von Pen & Paper-Rollenspielen (Voranmeldung nötig), Spiele-Flohmarkt und Mitmachaktionen bis hin zu Speed-Painting-Turnieren für Tabletop-Fans. Dazu gibt es neuere Videospiele und Gaming-Klassiker. Alle weiteren Informationen zum Event lesen Sie hier.

Weinfest 2025 in Memmingen

Mitten in Memmingen findet an diesem Samstag das Weinfest 2025 statt. Nachdem die letzte Ausgabe im vergangenen Jahr auf dem Hallhof ausgetragen wurde, kehrt das Memminger Weinfest heuer auf den neugestalteten und autofreien Weinmarkt zurück.

Dort sollen Live-Musik und Wein aus Franken, von der Mosel sowie aus Italien und Griechenland für eine gesellige Atmosphäre sorgen. Umrahmt wird das Fest von einem italienischen Spezialitätenmarkt, der von Donnerstag bis einschließlich Samstag läuft. Hier alle Infos zu Öffnungszeiten und Programm rund um das Weinfest 2025 in Memmingen.

Allgäus Finest Festival 2025 in Wangen

Drei Tage, drei Bühnen, viel Liebe und Toleranz: Das Allgäus Finest Festival findet von Freitag, 11. September, bis Sonntag, 13. September statt. Wie schon in den Jahren zuvor wird auf dem Festivalgelände nahe Karsee bei Wangen im Allgäu gefeiert. Am Donnerstag gibt es bereits eine Pre-Party.

Headliner ist in diesem Jahr „Deutschlands erster Schlagerrapper“ Tream. Mit seinen Hits erreichte er bereits Platin- („Lebenslang”) bzw. Gold-Status („Liebe auf der Rückbank”). Alle weiteren Informationen zum Line-up lesen Sie hier. Tickets gibt es hier.

Viehscheide am Wochenende im Allgäu

Der Viehscheid in Kranzegg hat am Dienstag die Viehscheid-Saison im Allgäu eröffnet. An diesem Wochenende geht es dann so richtig los – mit gleich mehreren Alpabtrieben in der Region:

Alle Termine für die Viehscheide im Allgäu finden Sie hier.

Sie möchten mehr über die Tradition der Viehscheide erfahren? Hier erklären wir Ihnen die wichtigsten Begriffe. Welche Alpabtriebe die größten in der Region sind, lesen Sie hier. Wer es eher beschaulich mag: Hier finden Sie die kleinsten Viehscheide im Allgäu.

