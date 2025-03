Das Allgäus Finest Festival ist zurück - Das ist der Headliner 2025

Drei Tage, drei Bühnen, viel Liebe und Toleranz! Das Allgäus Finest Festival bei Wangen im Allgäu kehrt auch 2025 zurück! Mit neuem Headliner, neuem Ticketkonzept - und einem neuen Termin. Alles, was man über das Festival im Allgäu wissen muss:

Allgäus Finest Festival 2025: Der neue Termin

Wann ist das Allgäus Finest Festival 2025? Das Allgäus Finest Festival findet 2025 vom 11. bis zum 13. September statt. Wie schon in den Jahren zuvor wird auf dem Festivalgelände nahe Karsee bei Wangen im Allgäu gefeiert. Wie bereits 2024 startet das Event mit einer Pre-Party am Donnerstagabend, bevor es am Freitag und Samstag in die Vollen geht.

Der Headliner beim Allgäus Finest Festival 2025

Wer ist der Headliner beim Allgäus Finest Festival 2025? „Deutschlands erster Schlagerrapper“ Tream ist der Headliner auf dem Allgäus Finest Festival 2025. Damit reagieren die Veranstalter laut einer Pressemitteilung des Festivals direkt auf das Feedback der Fans. Tream hat mit seinen Hits bereits Platin- („Lebenslang”) bzw. Gold-Status („Liebe auf der Rückbank”) erreicht und ist aktuell gemeinsam mit Sängerin Mia Julia und dem Song „Herzblatt (Aua, Aua)” in den Charts zu finden.

Das ist das Line-Up beim Allgäus Finest Festival 2025

Natürlich ist Headliner Tream nicht der einzige Act auf dem Allgäus Finest Festival 2025. Laut dem Festival selbst bietet das Allgäus Finest „seit jeher ein vielfältiges Musik- und Kulturprogramm, in Kombination aus etablierten Künstler:innen und aufstrebenden Newcomer:innen verschiedenster Genres.“ Diese Künstler treten 2025 auf:

Ritter Lean

Dilla

Filow

Levin Liam

PaulWetz

Cloudy June

Soffie

Tiavo

Kord

Greta

Weitere Acts folgen noch

Icon Vergrößern Beim Allgäus Finest Festival tritt 2025 unter anderem „Tream“ auf. Foto: ©AllgäusFinest_PatrickDunst Icon Schließen Schließen Beim Allgäus Finest Festival tritt 2025 unter anderem „Tream“ auf. Foto: ©AllgäusFinest_PatrickDunst

Tickets und Karten für das Allgäus Finest Festival: Neues Ticketkonzept

Das ausschließlich im Ehrenamt organisierte Allgäus Finest Festival wartet 2025 mit einem neuen Ticketkonzept auf. Dabei wird es keine Einzel- bzw. Tagestickets geben. Stattdessen gibt es ein „All-inclusive-Ticket“, das den Besuch der Pre-Party, das volle Festivalwochenende und das Camping beinhaltet. Lediglich, wer mit dem Wohnmobil anreist, muss ein zusätzliches Ticket lösen. „Die Verfügbarkeit hierfür ist bereits stark eingeschränkt“, meldet das Festival. Neu ist zudem die Möglichkeit, stornierbare Tickets zu erwerben.

Im Sinne des Miteinanders können sich Interessierte im Sommer zudem als Volunteers melden und das Stamm-Organisationsteam aus rund 70 Ehrenamtlichen rund um das Festival unterstützen. Wer seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt, darf sich im Nachgang über die Rückerstattung des Ticketpreises freuen, heißt es seitens des Festivals. Der Vorverkauf für das Allgäus Finest Festival 2025 ist bereits gestartet! Tickets gibt es hier.

Party und Toleranz: Das ist das Allgäus Finest Festival

Das Allgäus Finest Festival wurde 213 gegründet und wird von dem gemeinnützigen Verein Allgäus Finest e.V veranstaltet. Das Leitbild des Festivals ist „MUSIC. PLEASURE. CREW. LOVE.“ Täglich sind rund 3.500 Gäste bei dem Festival dabei. Neben der Musik gibt es Workshops, Attraktionen, Kunst und Food.

Das Festival legt außerdem großen Wert auf Gemeinschaft in einer friedlichen und toleranten Atmosphäre. „Gerade in den aktuellen Zeiten ist es dem Team wichtiger denn je, Haltung zu zeigen gegen Hass, Diskriminierung und gesellschaftliche Spaltung. Das Festival steht für Nächstenliebe, Toleranz und demokratische Werte“, schreibt das Festival.