Mutter aus dem Unterallgäu bleibt verschwunden – Polizei gibt Update

Es fehlt weiterhin jede Spur von der vermissten 36-Jährigen aus Lauben im Unterallgäu. Die zweifache Mutter gilt seit Dienstag, 5. August, als vermisst. Nun gibt die Polizei ein Update zu ihren Ermittlungen.

Vermisste Unterallgäuerin: Hinweis auf Parkplatz in Landsberg

Demnach gibt es Hinweise, dass sich die Vermisste auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Osten von Landsberg am Lech aufgehalten hat. „Nachdem weiterhin unklar ist, ob die Frau aus freien Stücken untergetaucht oder ob ihr etwas zugestoßen ist, wurde auch die Staatsanwaltschaft Memmingen über den Fall in Kenntnis gesetzt“, heißt es in einer Meldung der Polizei Schwaben Süd/West. Das Ziel der Ermittlungen bleibe vorrangig, den Aufenthaltsort der 36-Jährigen zu finden.

36-Jährige aus Lauben weiterhin vermisst

Bereits vor zwei Tagen hatte die Polizei mitgeteilt, dass sie das Portemonnaie der Frau im Bereich eines Parkplatzes gefunden hatte (wir berichteten). Bisher ist völlig offen, was ihr passiert sein könnte. Sie hatte nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten ihren Wohnort verlassen und war zu ihrem nahegelegenen Freizeitgrundstück gefahren. Danach verliert sich ihre Spur.

Sowohl in Lauben also auch auf Social Media reagieren die Menschen auf das Verschwinden der zweifachen Mutter mit großer Betroffenheit.

Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Vermisste gesehen?

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die die Frau nach dem 5. August gesehen haben - vor allem im Raum Landsberg am Lech.