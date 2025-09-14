Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Viehscheid 2025 im Allgäu: Welcher ist der schönste? Das sagt ein Experte

Viehscheid im Allgäu

„Ganz spezielle Atmosphäre“: Diesen Viehscheid-Tipp gibt ein Kenner der Alpabtriebe im Allgäu

Viehscheid 2025 im Allgäu: In vielen Dörfern wird die Ankunft von Hirten und Tieren im Tal erwartet. Wir haben Kurioses und Wissenswertes zusammengetragen.
Von Tobias Schuhwerk
    • |
    • |
    • |
    Bald geht es für Tiere und Hirten zurück ins Tal.
    Bald geht es für Tiere und Hirten zurück ins Tal. Foto: Daniel Tretter (Archivfoto)

    Dem Erfinder des Viehscheids müsste man eigentlich ein Denkmal setzen. Der Alpabtrieb, der in den kommenden Wochen gefeiert wird, lockt zigtausende Besucher an - und gehört zu den Höhepunkten im Jahreskalender vieler Dörfer. Doch „den“ einen Viehscheid-Erfinder gibt es nicht. Stattdessen hat sich diese Tradition in den vergangenen Jahrhunderten nach und nach entwickelt. Gefeiert wird die Rückkehr von Hirten und Herden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden