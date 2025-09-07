„Ganz spezielle Atmosphäre“: Diesen Viehscheid-Tipp gibt ein Kenner der Alpabtriebe im Allgäu

Dem Erfinder des Viehscheids müsste man eigentlich ein Denkmal setzen. Der Alpabtrieb, der in den kommenden Wochen gefeiert wird, lockt zigtausende Besucher an - und gehört zu den Höhepunkten im Jahreskalender vieler Dörfer. Doch „den“ einen Viehscheid-Erfinder gibt es nicht. Stattdessen hat sich diese Tradition in den vergangenen Jahrhunderten nach und nach entwickelt. Gefeiert wird die Rückkehr von Hirten und Herden.
Viehscheid im Allgäu
