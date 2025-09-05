Wie gut kennen Sie den Allgäuer Viehscheid? – Testen Sie jetzt Ihr Wissen!

Rund 30.000 Jungrinder, 2500 Milchkühe, 300 Pferde, 420 Schweine, 400 Schafe und 250 Ziegen verbrachten mit ihren Hirten und Hirtinnen den Sommer in den Allgäuer Bergen, teilt der Alpwirtschaftliche Verein Allgäu (AVA) mit. Diese kehren zum Ende des Alpsommers zurück ins Tal und werden beim Viehscheid von ihren Besitzern in Empfang genommen.

Im Allgäu gibt es große und kleine Viehscheide, die Einheimische und Touristen gerne besuchen. Zum Allgäuer Viehscheid gehören Traditionen sowie bestimmte Begrifflichkeiten. Wissen Sie zum Beispiel, warum manche Alpen ein Kranzrind haben und andere nicht? Oder können Sie erklären, was Schumpen sind?

Das Allgäuer Viehscheid-Quiz 2025

In unserem Online-Quiz können Sie Ihr Wissen rund um das Viehscheid-Brauchtum testen – und dabei vielleicht noch die eine oder andere Sache erfahren. Beantworten Sie jetzt die Fragen in unserem interaktiven Quiz:

Viehscheid 2025 im Allgäu: Was Sie wissen sollten

Im Allgäu finden der höchstgelegene Viehscheid Deutschlands sowie der bundesweit südlichste Viehscheid statt. Insgesamt dauert die Alpabtrieb-Saison im Allgäu von Dienstag, 9. September, bis Samstag, 11. Oktober – also insgesamt etwas mehr als einen Monat. Die Übersicht über alle Termine in der Region 2025 finden Sie hier.

Bei den Viehscheiden sind nicht nur das Vieh und die Älpler auf den Straßen, sondern oftmals auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit die Alpabtriebe im Allgäu reibungslos verlaufen können, gibt es für diese einige Punkte zu beachten.

Wissenswertes rund um den Alpabtrieb im Allgäu

Noch mehr Wissenswertes: Rund um den Alpabtrieb im Allgäu gibt es einige traditionelle Begriffe, die man als Besucherin oder Besucher kennen sollte. In unserem kleinen Viehscheid-Lexikon stellen wir diese vor. Und hier lesen Sie allerhand Kurioses und Historisches rund um den Viehscheid.

Kurioses kann auch auf den Viehscheiden im Allgäu passieren. In Oberschönegg im Unterallgäu gibt es beispielsweise einen Wettbewerb im Kuhfladen-Weitwurf. Ein Termin für 2025 in Oberschönegg steht allerdings noch nicht fest.